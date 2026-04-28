Ataque ucraniano provoca nuevo incendio en refinería rusa a orillas del mar Negro

Incendio en la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé, a orillas del mar Negro, tras ataque ucraniano.

Un ataque ucraniano con drones provocó un incendio en una refinería ubicada en Tuapsé, ciudad portuaria a orillas del mar Negro, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con la administración de la región de Krasnodar, el fuego se originó tras la caída de fragmentos de un dron que fue derribado por las defensas aéreas. No se reportaron víctimas.

Más de 120 bomberos y decenas de unidades fueron desplegados para controlar las llamas, mientras se habilitaron espacios de evacuación preventiva en la zona.

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el ataque, señalando que drones impactaron el perímetro de la instalación, considerada clave para el abastecimiento de las tropas rusas.

Las autoridades indicaron que aún se evalúa la magnitud de los daños.

Escalada y riesgo ambiental

Este incidente se suma a ataques recientes contra la misma refinería, incluyendo uno ocurrido el 20 de abril que dejó múltiples depósitos de combustible destruidos.

Además, se reporta un derrame de petróleo que supera los 10.000 metros, lo que podría derivar en una emergencia ambiental en la región.

Los niveles de contaminación también han aumentado, con presencia de sustancias tóxicas en el aire por encima de los límites permitidos.

El Ministerio de Defensa ruso informó que en las últimas horas fueron derribados decenas de drones en distintas regiones, en medio de una intensificación de ataques en el conflicto.