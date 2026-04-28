Cría de mono araña en peligro crítico es rescatada en Ecuador

Una cría de mono araña, especie catalogada en peligro crítico de extinción, fue rescatada tras ser hallada fuera de su hábitat natural en la provincia de Esmeraldas. Actualmente, el ejemplar recibe atención especializada en el Zoológico de Quito.

El primate fue encontrado en una propiedad privada, lejos de los bosques donde habita esta especie, que se distribuye en regiones de Centro y Sudamérica. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Rescate James Brown, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde recibió los primeros cuidados durante cuatro meses.

Especialistas lograron estabilizar su estado de salud antes de su traslado a Quito para continuar con su proceso de recuperación.

Atención especializada en Quito

Actualmente, la cría permanece bajo monitoreo en el QuitoZoo, donde recibe atención prioritaria enfocada en su desarrollo físico y conductual.

Expertos destacan que este tipo de rescates requiere un trabajo coordinado entre instituciones dedicadas a la protección de fauna silvestre.

El mono araña está catalogado como especie en peligro en el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador y también figura en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Su hábitat se ubica principalmente en la región del Chocó, al occidente de la cordillera de los Andes, desde Panamá hasta Ecuador.