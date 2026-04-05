Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Ucrania ataca oleoducto cerca de puerto estratégico en Rusia

El ataque con drones se registra en Primorsk, aunque autoridades descartan daños mayores.

El puerto de Ust-Luga bajo ataque

Redes Sociales

Autor

Moscú, Rusia. AFP

Actualizada:

05 abr 2026 - 07:43

Unirse a Whatsapp

Ucrania lanza un ataque con drones contra un oleoducto cercano al puerto de Primorsk, una infraestructura clave ubicada en el mar Báltico, según informan autoridades rusas. 

El hecho ocurre la madrugada del 5 de abril en la región de Leningrado, cerca de la frontera con Finlandia.

DAÑOS BAJO INVESTIGACIÓN  

El gobernador regional, Aleksandr Drozdenko, señala inicialmente que restos de drones interceptados dañan un tramo del oleoducto, lo que obliga a realizar una quema controlada en la zona. 

Sin embargo, horas después, la autoridad aclara que la infraestructura no presenta daños significativos.

DEFENSA ANTIAÉREA  

Según reportes oficiales, las defensas rusas destruyen al menos 19 drones durante el ataque. Hasta el momento, no se registran víctimas.

VERSIÓN UCRANIANA  

Desde Ucrania, el comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, afirma que el objetivo es el puerto operado por la empresa Transneft

La instalación tiene capacidad para movilizar hasta un millón de barriles de crudo al día, lo que la convierte en un punto estratégico.

Te puede interesar