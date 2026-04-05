Ucrania ataca oleoducto cerca de puerto estratégico en Rusia

Ucrania lanza un ataque con drones contra un oleoducto cercano al puerto de Primorsk, una infraestructura clave ubicada en el mar Báltico, según informan autoridades rusas.

El hecho ocurre la madrugada del 5 de abril en la región de Leningrado, cerca de la frontera con Finlandia.

DAÑOS BAJO INVESTIGACIÓN

El gobernador regional, Aleksandr Drozdenko, señala inicialmente que restos de drones interceptados dañan un tramo del oleoducto, lo que obliga a realizar una quema controlada en la zona.

Sin embargo, horas después, la autoridad aclara que la infraestructura no presenta daños significativos.

DEFENSA ANTIAÉREA

Según reportes oficiales, las defensas rusas destruyen al menos 19 drones durante el ataque. Hasta el momento, no se registran víctimas.

VERSIÓN UCRANIANA

Desde Ucrania, el comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, afirma que el objetivo es el puerto operado por la empresa Transneft.

La instalación tiene capacidad para movilizar hasta un millón de barriles de crudo al día, lo que la convierte en un punto estratégico.