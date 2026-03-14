Ataque en la zona industrial iraní de Isfahan deja 15 muertos, según la prensa estatal

Un ataque con misiles contra una zona industrial de Isfahán, en el centro de Irán, dejó un saldo de 15 muertos, aseguró este sábado la agencia de noticias iraní Fars.

De acuerdo con Fars, el ataque "tenía como objetivo una fábrica que producía equipos de calefacción y aire acondicionado" donde "había obreros trabajando", ya que el sábado es día laborable en Irán.

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