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Internacional

Ataque en la zona industrial iraní de Isfahan deja 15 muertos, según la prensa estatal

EE. UU. e Israel están desmantelando sistemáticamente toda la maquinaria militar y nuclear del régimen islámico

Bombardeos aéreos israelíes y estadounidenses golpean sin parar Isfahán

AFP

Autor

Teherán, Irán. AFP

Actualizada:

14 mar 2026 - 13:06

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Un ataque con misiles contra una zona industrial de Isfahán, en el centro de Irán, dejó un saldo de 15 muertos, aseguró este sábado la agencia de noticias iraní Fars.

De acuerdo con Fars, el ataque "tenía como objetivo una fábrica que producía equipos de calefacción y aire acondicionado" donde "había obreros trabajando", ya que el sábado es día laborable en Irán.

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