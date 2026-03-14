El hijo del sah listo para gobernar Irán si la República Islámica cae

El príncipe iraní Reza Pahlavi, hijo del último sah del país, está defendiendo la transición de su país natal hacia la democracia.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sah de Irán, declaró el sábado que está dispuesto a dirigir el país "tan pronto como caiga la República Islámica".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Pahlavi, que reside en Estados Unidos, indicó estar trabajando en la selección de personalidades que viven dentro y fuera de Irán para formar parte de un "sistema de transición".

"Personas competentes, tanto dentro como fuera del país, fueron identificadas y evaluadas para dirigir los distintos componentes del sistema de transición", afirmó, mientras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel entra el sábado en su tercera semana.

"El sistema de transición, bajo mi dirección, estará listo para asumir el gobierno del país tan pronto como caiga la República Islámica y, en el menor tiempo posible, establecer orden, seguridad, libertad y condiciones para la prosperidad y el desarrollo de Irán", agregó en su mensaje, publicado en persa e inglés.

Reza Pahlavi, que no regresó a Irán desde la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía de su padre, dirige uno de los numerosos movimientos de oposición del extranjero.

Apareció con mayor protagonismo en la escena internacional durante el movimiento de protesta en Irán que alcanzó su punto máximo en enero.

En su mensaje, Pahlavi indicó que el proceso de selección de los miembros del órgano de transición está siendo dirigido por Saed Ghaseminejad, principal asesor para asuntos iraníes del centro de estudios estadounidense Foundation for Defense of Democracies, y firme opositor a la República Islámica.

El hijo del último sah no logró hasta ahora obtener el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien nunca lo recibió oficialmente y expresó en varias ocasiones su escepticismo sobre su capacidad para dirigir Irán.

"Hablan del hijo del sah (...) pero él no ha estado allí (en Irán) desde hace muchísimos años", declaró recientemente Trump.