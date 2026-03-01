Ataques en el estrecho de Ormuz complican navegación y tensión regional

Buques afectados en el estrecho de Ormuz tras ataques en el contexto de la ofensiva regional

Varias embarcaciones han sido atacadas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo y gas, en medio de la escalada de tensiones tras los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según reporta un medio internacional Público, mencionaron que Agencias de seguridad marítima informaron que al menos uno de los petroleros fue alcanzado por proyectiles mientras transitaba la vía, lo que provocó incendios y daños a los buques, aunque la tripulación fue evacuada y se encuentra fuera de peligro.

El paso, que une el Golfo Pérsico con el estrecho de Omán y por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas natural licuado del mundo, está siendo evitado por navieras y operadores por razones de seguridad, lo que ha llevado a la suspensión de envíos y alteraciones en el comercio energético global.

Autoridades marítimas han advertido que el tránsito por el estrecho es altamente riesgoso, mientras varios países y grupos navieros han desviado rutas o detenido operaciones hasta que la situación mejore.

Analistas advierten que un cierre prolongado podría aumentar significativamente el precio del crudo y tener repercusiones globales en los mercados energéticos.

Además, según el portal digital de noticias del grupo público vasco EITB (Euskal Irrati Telebista), los datos de seguimiento marítimo muestran que al menos 150 buques cisterna, incluidos petroleros y gaseros, han echado el ancla en aguas abiertas del Golfo Pérsico y alrededor del estrecho de Ormuz.

