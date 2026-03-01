Irán ordenó ataques a aeropuertos en Kuwait y zonas en Dubái y Baréin.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado una de las mayores interrupciones en el transporte aéreo a nivel mundial, con el cierre indefinido del Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del planeta y un nodo estratégico en las conexiones entre Occidente y Asia.

El espacio aéreo de varios países de Medio Oriente incluidos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Kuwait, Baréin e Israel permanece cerrado a vuelos civiles, lo que ha llevado a aerolíneas regionales e internacionales a suspender operaciones y cancelar miles de vuelos.

Compañías como Emirates, Qatar Airways y Etihad han detenido temporalmente sus vuelos, mientras que aerolíneas como British Airways, Lufthansa y Air France también han suspendido rutas hacia y desde la región, generando reencaminamientos y mayores tiempos de vuelo debido a desvíos por zonas seguras.

La interrupción ha dejado a decenas de miles de pasajeros varados en aeropuertos de todo el mundo y ha aumentado la incertidumbre en el transporte de carga, encareciendo los costos operativos y presionando al sector aéreo internacional.

Expertos en aviación advierten que este caos podría prolongarse varios días mientras persista la tensión en el espacio aéreo del Golfo, afectando tanto vuelos de pasajeros como rutas de carga que conectan Asia, Europa y América