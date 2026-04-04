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Internacional

Ataques de Israel y EE.UU. golpearon 30 universidades en Irán

Hasta el momento, más de 30 universidades iraníes han sido blanco directo de ataques

Ministro de ciencias en Irán

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Teherán, Irán.  AFP

Actualizada:

04 abr 2026 - 07:57

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Los ataques de Israel y Estados Unidos apuntaron contra más de 30 universidades de Irán desde que estalló la guerra el 28 de febrero, dijo este sábado el ministro de Ciencias.

"Hasta la fecha, más de 30 universidades han sido blanco directo" de ataques, señaló Hosein Simai Sarraf a la prensa durante una visita a la universidad Shahid Beheshti, en el norte de Teherán, atacada el viernes.

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