CAN tramitará pedidos de Ecuador y Colombia y pide diálogo por aranceles recíprocos
Tras finalizar el plazo de la CAN para que Ecuador y Colombia eliminen aranceles recíprocos, analizará los recursos presentados por ambos.
La CAN tramitará los recursos presentados por Ecuador y Colombia por la guerra arancelaria.
AFP
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Actualizado:
25 may 2026 - 16:34
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) respondió este lunes 25 de mayo de 2026 que analizará los recursos presentados por Ecuador y Colombia en torno a los aranceles recíprocos.
La Secretaría General de la CAN informó que revisará el pedido de reconsideración y acción de nulidad presentado por el Gobierno ecuatoriano y los reclamos presentados por Colombia.
De acuerdo con la CAN, ambos recursos serán revisados conforme los procedimientos y plazos del organismo.
La Secretaría General de la CAN tendrá entre 30 y 45 días hábiles para pronunciarse sobre el recurso de reconsideración. Sin embargo, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia podría tomar más de dos años.
Una vez más la CAN exhortó a ambos países a "poner en funcionamiento, al más corto plazo, las mesas de trabajo acordadas entre ambos países el pasado 25 de marzo" a fin de solucionar la guerra arancelaria por la vía diplomática.
Ecuador y Colombia mantienen vigentes los aranceles
Aunque ninguno de los procesos suspende automáticamente los efectos de las resoluciones de la CAN, Ecuador y Colombia mantienen sus aranceles mutuos.
De mantenerse la medida, a partir del 1 de junio de 2026 los aranceles pasarán del 100% al 75%, según decisión del Gobierno ecuatoriano.
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