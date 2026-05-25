CAN tramitará pedidos de Ecuador y Colombia y pide diálogo por aranceles recíprocos

La CAN tramitará los recursos presentados por Ecuador y Colombia por la guerra arancelaria.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) respondió este lunes 25 de mayo de 2026 que analizará los recursos presentados por Ecuador y Colombia en torno a los aranceles recíprocos.

La Secretaría General de la CAN informó que revisará el pedido de reconsideración y acción de nulidad presentado por el Gobierno ecuatoriano y los reclamos presentados por Colombia.

De acuerdo con la CAN, ambos recursos serán revisados conforme los procedimientos y plazos del organismo.

La Secretaría General de la CAN tendrá entre 30 y 45 días hábiles para pronunciarse sobre el recurso de reconsideración. Sin embargo, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia podría tomar más de dos años.

Una vez más la CAN exhortó a ambos países a "poner en funcionamiento, al más corto plazo, las mesas de trabajo acordadas entre ambos países el pasado 25 de marzo" a fin de solucionar la guerra arancelaria por la vía diplomática.

Ecuador y Colombia mantienen vigentes los aranceles

Aunque ninguno de los procesos suspende automáticamente los efectos de las resoluciones de la CAN, Ecuador y Colombia mantienen sus aranceles mutuos.

De mantenerse la medida, a partir del 1 de junio de 2026 los aranceles pasarán del 100% al 75%, según decisión del Gobierno ecuatoriano.