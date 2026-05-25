Un año de gestión de Noboa se analizará en live de De Lunes a Lunes

Andrea Bernal llevará el programa De Lunes a Lunes a las plataformas digitales de Teleamazonas.

Andrea Bernal abordará este lunes 25 de mayo de 2026 el tema: “Un año de gestión de Daniel Noboa: ¿cuál es el balance?”, junto a panelistas invitados, en un espacio dedicado al análisis de la coyuntura política, la gobernabilidad y los principales desafíos que enfrenta el país.

Para el debate estarán presentes el constitucionalista Carlos de Tomaso y la politóloga Gabriela Guerrero.

Mientras se desarrolla la cobertura especial del Mundial, De Lunes a Lunes continuará en formato digital, manteniendo su espacio de análisis y debate político a través de las plataformas digitales de Teleamazonas.

Las transmisiones en vivo podrán seguirse por YouTube, Facebook y LinkedIn de Teleamazonas, además de las cuentas de Instagram de Teleamazonas y De Lunes a Lunes, en una nueva etapa enfocada en fortalecer la interacción con la audiencia en entornos digitales.

Con este formato, el programa buscará mantener una conversación más dinámica y cercana con la audiencia mientras se desarrolla la cobertura deportiva especial.

De Lunes a Lunes retomará sus emisiones televisivas regulares a partir del próximo 13 de julio de 2026.