Vuelo comercial que cubría la ruta Lima-Atlanta revienta ocho neumáticos al aterrizar en EE.UU.

El vuelo LA2482 que cubría la ruta Lima-Atlanta sufrió el desperfecto a las 19:38 tras tocar tierra. Los servicios de emergencia del aeropuerto de Atlanta, uno de los terminales más transitados del mundo, acudieron al lugar para la respectiva inspección.

Durante el aterrizaje forzoso ocho llantas del avión con matrícula CC-CXF se detuvo en la pista 26R, lo que obligó el cierre temporal de la vía aérea en Atlanta.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA por sus siglas en inglés) informó que los pasajeros no sufrieron daño físico y desembarcaron del avión con unas escaleras provisionales a las áreas pavimentadas para ponerlas en recaudo de las autoridades.

Imágenes difundidas en la red social X, por el usuario Dae Bogan, revelan la magnitud del aterrizaje forzoso: los neumáticos quedaron totalmente destruidos y aplastados bajo el peso de la aeronave.

Además, se reportaron daños en el interior de la cabina, donde la fuerza del impacto desprendió la puerta de uno de los baños.

La cadena televisiva Telemundo, citó a un testigo que trabajaba cerca del lugar, que narró que "se escucharon fuertes explosiones y vimos humo fuerte. Uno de los operarios del aeropuerto nos dijo que el avión aterrizó con tanta fuerza que reventó todas las llantas".

Por su parte, la FAA puso en marcha una investigación para esclarecer por qué estallaron los neumáticos. Se espera conocer si el origen del percance fue un fallo técnico en los frenos o si se debió únicamente a la intensidad del impacto al tocar pista.