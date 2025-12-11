Salto en paracaídas casi termina en tragedia cuando un deportista se enredó en la cola del avión

Un video muestra cómo un salto en paracaídas casi termina en tragedia sobre el aeropuerto de Tully, en el noroeste de Australia.

Las investigaciones de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB, por sus siglas en inglés) detalló que el equipo de reserva de uno de los 17 deportistas que estaba a bordo del avión se activó por error y dejó al deportista atrapado en la cola del avión, en pleno vuelo, a miles de metros de altura.

El incidente ocurrió en septiembre pasado, pero la ATSB publicó este jueves un informe oficial sobre lo que pudo ser un desastre aéreo en el estado de Queensland.

Un salto que casi termina en tragedia

Según indicó el documento oficial, el avión Cessna Caravan desde donde tenían previsto realizar el salto en formación de 16 vías despegó con los paracaidistas y un piloto que, una vez alcanzados los 15 mil pies de altura (unos 4.500 metros), “redujo la velocidad del avión a 85 kt, extendió 10° los flaps y dio la señal para que comenzara el salto”.

La puerta se abrió y el primero que salió fue un operador de cámara en paracaidismo que era el encargado de filmar la secuencia.

Momentos después se registró lo peor, cuando otro de los deportistas que salía por la puerta enganchó la manija de su equipo de reserva con un alerón del avión y el paracaídas se activó.

¿Cómo logró escapar?

El informe revela que 13 de los paracaidistas que permanecían dentro salieron del avión mientas otros dos observaban desde la puerta cómo el hombre atrapado en la cola luchaba contra la fuerza del viento para liberarse de su paracaídas y escapar.

Según se observa en las imágenes el deportista sacó un cuchillo de gancho para cortar 11 líneas de su paracaídas de reserva; esta rápida acción permitió que el resto del equipo se rompiera por la fuerza del viento y lo liberara de la cola del avión.

Tras liberarse, en caída libre, activó su paracaídas principal, que pese a que se enredó con las líneas del otro equipo, pudo inflarse completamente y permitirle aterrizar sano y salvo.

Según el reporte oficial, el deportista apenas sufrió lesiones leves producto de los golpes sufridos en la altura.