Audiencia de alias ´Fito´ en EE.UU. se posterga nuevamente

La audiencia programada en Estados Unidos para Rubén Armando Alcívar Pineda, conocido como alias ´Fito´, relacionada con cargos de narcotráfico y crimen organizado, fue postergada una vez más, informaron fuentes judiciales.

La diligencia fue reprogramada para septiembre de 2026, cuando tanto la defensa como la Fiscalía deberán retomar negociaciones en el tribunal federal que sigue el caso, ante la Corte que lleva el proceso penal.

Alcívar Pineda alias ´Fito´es investigado por su presunta vinculación con el trasiego internacional de drogas y otras actividades ilícitas, motivo por el cual fue extraditado desde Ecuador a Estados Unidos y enfrenta cargos en ese país.

Hasta el momento, las partes no han llegado a un acuerdo, lo que ha provocado ya varias reprogramaciones de la audiencia. La siguiente fecha fijada será clave para avanzar en la negociación de los términos del proceso penal.