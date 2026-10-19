Avión que cubría la ruta Lima-Piura se incendia antes de despegar en Perú: pasajeros fueron evacuados

Avión de LATAM con ruta a Piura registra incendio antes del despegue

Un incidente técnico en un avión de LATAM que cubría la ruta Lima-Piura obligó a desembarcar a los pasajeros este lunes 19 de octubre de 2026.

El avión de LATAM Airlines que debía volar de Lima a Piura registró un incidente durante las maniobras previas al despegue en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Perú.

Según los reportes preliminares se produjo fuego en una de las turbinas de la aeronave antes del despegue.

LATAM Airlines Perú statement: LATAM Airlines Perú reports that, following an incident that occurred this morning on flight LA2302 (on the Lima–Piura route), our teams promptly activated safety protocols. All passengers disembarked safely and in accordance with established procedures. The passengers were immediately rebooked on a new flight, which has since landed in the city of Piura. The causes of this event are currently under investigation, in line with the relevant procedures. LATAM Airlines Perú reaffirms that the safety of its passengers and crew is its top priority across all its operations. #airlines — FL360aero (@fl360aero) October 19, 2026

La aerolínea confirmó lo ocurrido mediante un comunicado. El vuelo LA2302 presentó un imprevisto técnico antes de iniciar el despegue, por lo que se decidió desembarcar preventivamente a los pasajeros para priorizar su seguridad.

Los equipos de respuesta atendieron la emergencia y controlaron el fuego.

LATAM reprogramó el vuelo y evaluará las causas del incidente

Tras el incidente, no se reportaron personas heridas y el vuelo fue reprogramado.

La compañía señaló que el origen del problema técnico será evaluado para determinar qué ocurrió con la aeronave antes de su salida hacia Piura.

🚨✈️ Ala de avión se incendió antes de despegue en el Jorge Chávez. Emergencia fue controlada. El ala de un avión de LATAM Airlines Perú se incendió este lunes en la mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, antes de despegar con destino a Piura. Se trataba del vuelo LA2302. Según videos difundidos por pasajeros, salió humo del ala izquierda y segundos después aparecieron las llamas. Los pasajeros fueron desembarcados como medida preventiva, y el aeropuerto informó que sus operaciones continúan con normalidad. La aerolínea activó sus protocolos de seguridad y evaluará técnicamente lo ocurrido. Aún se desconoce la causa. El vuelo fue reprogramado y los afectados están siendo reubicados. El incidente ocurre pocos días después de que otro avión de LATAM que iba a São Paulo tuviera que regresar a Lima por un problema técnico en pleno vuelo. #Lima #JorgeChávez #LATAM #ÚltimaHora — Capital Prensa (@capital_prensa) October 19, 2026

Este caso se registra tres días después de otro incidente que involucró a un avión de LATAM que viajaba hacia São Paulo y que sufrió una despresurización el viernes 16 de octubre.

Ambos hechos corresponden a situaciones distintas y, hasta el momento, no se ha informado de una relación entre ellos.