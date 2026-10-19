Avión que cubría la ruta Lima-Piura se incendia antes de despegar en Perú: pasajeros fueron evacuados
Un avión de LATAM que cubría la ruta Lima-Piura sufrió un incendio en una turbina. Los pasajeros fueron evacuados sin reportar heridos.
Avión de LATAM con ruta a Piura registra incendio antes del despegue
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Actualizado:
19 oct 2026 - 16:45
Un incidente técnico en un avión de LATAM que cubría la ruta Lima-Piura obligó a desembarcar a los pasajeros este lunes 19 de octubre de 2026.
El avión de LATAM Airlines que debía volar de Lima a Piura registró un incidente durante las maniobras previas al despegue en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Perú.
Según los reportes preliminares se produjo fuego en una de las turbinas de la aeronave antes del despegue.
La aerolínea confirmó lo ocurrido mediante un comunicado. El vuelo LA2302 presentó un imprevisto técnico antes de iniciar el despegue, por lo que se decidió desembarcar preventivamente a los pasajeros para priorizar su seguridad.
Los equipos de respuesta atendieron la emergencia y controlaron el fuego.
LATAM reprogramó el vuelo y evaluará las causas del incidente
Tras el incidente, no se reportaron personas heridas y el vuelo fue reprogramado.
La compañía señaló que el origen del problema técnico será evaluado para determinar qué ocurrió con la aeronave antes de su salida hacia Piura.
Este caso se registra tres días después de otro incidente que involucró a un avión de LATAM que viajaba hacia São Paulo y que sufrió una despresurización el viernes 16 de octubre.
Ambos hechos corresponden a situaciones distintas y, hasta el momento, no se ha informado de una relación entre ellos.
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