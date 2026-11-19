Emergencias reportadas por lluvias la tarde de este jueves 19 de noviembre en Quito

La tarde de este jueves 19 de noviembre de 2026 se registran lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, en varios sectores de Quito.

Según el reporte de monitoreo satelital emitido a las 17:27, las precipitaciones se concentran principalmente en los cantones Quito, Rumiñahui y Mejía, dentro de la Advertencia Meteorológica N.º 88 que se mantiene activa.

Como consecuencia del temporal en Quito, los organismos de respuesta confirmaron las primeras afectaciones en tres sectores de la capital:

Conocoto: Caída de dos árboles

Caída de dos árboles La Ferroviaria: Caída de un árbol

Caída de un árbol Alangasí: Acumulación de agua lluvia

Las entidades de socorro informaron que ya trabajan en los diferentes sitios para el retiro de los árboles y el desfogue del agua acumulada, con el fin de restablecer la movilidad y prevenir otros riesgos ya afectaciones.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y las autoridades de emergencia mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de las lluvias en la provincia y recomiendan a los conductores circular con precaución ante la calzada mojada y la reducción de visibilidad.