El piloto indio de Flydubai afirmó que 'no podía dejar morir a toda esa gente'

Comandante de Flydubai relata el brutal ataque de su copiloto rumbo a Israel

El piloto indio Smit Machchhar, herido en un presunto ataque de su copiloto a bordo de un vuelo entre Dubái y Tel Aviv, aseguró este viernes al primer ministro de India, Narendra Modi, que actuó para proteger a los pasajeros del avión.

"Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía dejar morir a toda esa gente", declaró Machchhar desde su cama de hospital, durante una llamada difundida por Modi en un video publicado en redes sociales.

El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía Flydubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles.

Machchhar, con 17 años de experiencia en la aviación, incluidos 11 como comandante, relató el momento en que se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud cuando yacía herido, lo que le llevó a realizar un último esfuerzo para evitar una catástrofe.

"Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba ahí mismo", explicó. "Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron", relató.

Machchhar afirmó que sus años de experiencia le permitieron comprender lo que estaba ocurriendo incluso mientras estaba herido.

Pasajeros ayudaron a desviar el avión

Las circunstancias de la confrontación siguen bajo investigación. Según las acusaciones, el copiloto atacó a Machchhar, lo que desencadenó una lucha por el control de la aeronave.

Los pasajeros ayudaron a desviar el avión de Flydubai para evitar que se estrellara, permitiendo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Modi afirmó que las acciones del piloto contribuyeron a salvar cientos de vidas y evitar "una gran tragedia".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había atribuido previamente a Machchhar y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.

Pasajeros relataron que irrumpieron en la cabina y participaron en una lucha por el control del aparato después de que este se precipitara repentinamente y perdiera cerca de 5 200 metros de altitud en el lapso de un minuto, según el sitio especializado Flightradar24.

Un hombre "siempre sonriente"

Para los amigos y vecinos del barrio de las afueras de Bombay, capital económica de India, donde viven los padres del piloto de unos treinta años, ese coraje no resulta sorprendente.

Describen a Machchhar, piloto desde hace 17 años y comandante desde hace 11, como una persona amable, servicial y "siempre sonriente". De carácter sereno, siempre ha demostrado gran sangre fría.

Machchhar aseguró que durante la pelea recitó una oración dedicada a Hanuman, la divinidad hindú con forma de mono que simboliza la fuerza, el valor y la devoción. "Sé que Dios en persona me salvó".

Según el piloto, fueron sus largos años de experiencia al mando de aeronaves los que le permitieron comprender rápidamente lo que estaba ocurriendo, incluso mientras estaba herido.

Antes de incorporarse a Flydubai, trabajó durante 11 años para la compañía india SpiceJet.

"Has hecho algo tan extraordinario que personas de todo el país y de todo el mundo están deseando verte y hablar contigo", le dijo Modi en la conversación divulgada este viernes.

El portal JewishBreakingNews.com abrió una campaña de recaudación para el "piloto héroe del vuelo Dubai-Israel", que el jueves ya había superado los 110 000 dólares.

Paralelamente, la influencer israelí-estadounidense especializada en viajes Tal Dooreck lanzó otra colecta en internet con un objetivo de 35 000 dólares. Una vez alcanzada la suma, espera viajar para conocer personalmente al piloto.

El asesor presidencial emiratí Anwar Gargash declaró el viernes que el incidente a bordo del vuelo fue un "acto terrorista" después de que el copiloto fuera devuelto al país.

Desde el ataque, Flydubai suspendió los vuelos hacia y desde Israel, lo que ha dejado a algunos israelíes varados.

Un primer vuelo israelí desde Emiratos Árabes Unidos despegó el viernes de Dubái con destino a Tel Aviv, operado por la aerolínea israelí Arkia, según el aeropuerto internacional de Dubái. Los medios israelíes lo calificaron como un vuelo de repatriación.

Este viernes, Netanyahu advirtió que eventuales autores intelectuales de lo ocurrido en el vuelo pagarán "un precio muy alto".

"Estamos investigando si [el copiloto] fue enviado por alguien, y quienquiera que lo haya enviado pagará un precio muy alto", declaró Netanyahu en un mensaje de video.