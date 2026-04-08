Primeros buques cruzan el estrecho de Ormuz tras tregua entre Irán y Estados Unidos

Las exportaciones iraníes muestran resiliencia. El sistema petrolero de Irán parece más adaptable de lo que sugieren los principales riesgos.

Dos buques lograron cruzar el estrecho de Ormuz luego de que Irán aceptara reabrir este paso estratégico como parte del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos.

Se trata del granelero NJ Earth y el Daytona Beach, que zarparon desde el puerto iraní de Bandar Abás.

Una vía clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es una ruta fundamental por donde, en condiciones normales, circula cerca del 20 % del comercio global de petróleo y gas.

Sin embargo, el tránsito cayó drásticamente desde el inicio del conflicto.

Caída histórica del tráfico marítimo

Datos de Kpler, propietaria de MarineTraffic, señalan que entre el 1 de marzo y el 7 de abril solo 307 embarcaciones cruzaron el estrecho.

Esto representa una caída del 95 % en comparación con el flujo habitual.

Reapertura bajo control

El tránsito durante la tregua se realiza bajo coordinación con fuerzas iraníes, según indicó el canciller Abás Araqchi.

Analistas de Kpler advierten que aún es temprano para confirmar si se trata de una reapertura sostenida o de cruces puntuales.

Expectativa en el sector naviero

De acuerdo con reportes de la industria, más de 800 buques permanecen detenidos en el Golfo, a la espera de condiciones seguras para retomar operaciones.