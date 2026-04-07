Trump posterga el ultimátum a Irán por dos semanas

Donald Trump dio un nuevo ultimátum a Irán a horas de vencerse el anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un nuevo ultimátum a Irán. Esto ocurrió la tarde de este martes 7 de abril de 2026, horas antes de cumplirse el plazo previo anunciado para atacar al territorio persa.

El mandatario estadounidense aseguró que Irán envió a Estados Unidos una propuesta "viable" que incluye 10 puntos. Aunque estos no se han detallado públicamente.

Trump dijo que suspenderá el ataque devastador contra Irán y adelantó que está abierto a un alto al fuego si Irán acepta la "apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

"Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas", escribió en sus redes sociales el mandatario estadounidense a poco más de una hora de que venciera el ultimátum anunciado previamente.

Esta decisión se da luego de conversaciones en las que Pakistán intervino como mediador de la mano del Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir.

Según la publicación de Trump, "el motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la Paz en Oriente Medio".

Captura de una publicación en la cuenta @realDonaldTrump en Truth Social. EFE / Truth Social

Horas antes de que finalizara el plazo fijado por Trump, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra distintas infraestructuras en Irán, incluyendo puente, vías ferroviarias, un mercado y centros de investigación.