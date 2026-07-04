La lenta recuperación de cadáveres de los terremotos 'exaspera' a los venezolanos

Con cada vez menos esperanzas de encontrar vivos a sus familiares, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron este viernes rapidez para recuperar los cuerpos, en medio de la incertidumbre sobre el número total de víctimas de la tragedia.

Hasta ahora, las autoridades actualizaron a 2.645 el saldo de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el 24 de junio, la mayoría en el balneario de La Guaira, vecino a la también golpeada Caracas.

Cumplidos nueve días desde los sismos, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a cualquier señal que pueda ser interpretada como vida entre los escombros.

Los cadáveres se descomponen

La ventana en este tipo de eventos cierra a las 72 horas.

La frustración crece desde el momento en que la tierra tembló. Primero por la falta de ayuda para buscar sobrevivientes, ahora por la falta de apoyo en la extracción de los cadáveres que se descomponen.

Algunos familiares, cuando pueden, colocan cal sobre los cuerpos para "amortiguar" el proceso de descomposición.

"Nos dicen que no, que están buscando a los vivos, pero ¿y los muertos? ¿No son seres humanos también?", dijo a la AFP Dalimer Díaz. "Nadie quiere sacar a los muertos, tenemos que sacar los cuerpos nosotros mismos, necesitamos una maquinaria que nos ayude".

"Perturbar y generar caos"

"Es una indignación, es antihumano", expresó por su parte José Vieira, de 40. "Lo que quieren es que todo el mundo se termine de morir para pasar la maquinaria y que se olvide esto. No puede ser".

El gobierno evita hablar de desaparecidos, estimados en 50 000 por Naciones Unidas. Los damnificados se calculan en millones. Muchos están en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro en el horizonte.

La actualización de la cifra de muertos se conoció por una publicación del gobierno y no de voz de la presidenta Delcy Rodríguez o su hermano, el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, vocero hasta ahora.