Así se puede gestionar el regreso de ecuatorianos desde Venezuela tras terremotos

Ecuatorianos, que vivían en Venezuela, regresaron al país tras los terremotos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana desplegó acciones para asistir a los ecuatorianos que viven en Venezuela y resultaron afectados por los terremotos registrados el miércoles 24 de junio.

Las acciones incluyen: la coordinación para retornar a Ecuador, asistencia humanitaria y la reactivación de servicios consulares en Caracas.

Como parte de estas medidas, un equipo de funcionarios ecuatorianos viajará a Caracas en un vuelo de asistencia humanitaria de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) programado para este 3 de julio de 2026.

Este desplazamiento fue comunicado a la representación diplomática de Suiza, país que actualmente representa los intereses del Estado ecuatoriano en Venezuela.

Los funcionarios prestarán servicios desde la Sección de Intereses del Ecuador en Caracas. Entre los servicios que se ofrecerán constan la emisión de pasaportes ordinarios y de emergencia, registros de nacimiento, matrimonio y defunción, trámites notariales, asistencia consular y la coordinación de retornos asistidos.

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Retornos a Ecuador

La Cancillería informó que desde que ocurrieron los terremotos de 7.2 y 7.5 se ha realizado un monitoreo de la situación de los ecuatorianos en Venezuela.

Además, se habilitó un formulario de registro a través del cual se da seguimeitno y apoyo para el retorno de los connacionales.

Hasta este 3 de julio, se ha conformado un registro de 356 ecuatorianos en Venezuela y se ha coordinado el retorno asistido de 18 connacionales.

Los retornos se han realizado en distintas fases:

26 de junio: arribó el primer grupo integrado por tres ecuatorianos en situación de vulnerabilidad .

arribó el primer grupo integrado por . 30 de junio: llegaron seis ciudadanos ecuatorianos a bordo de un avión Hércules C-130 de la FAE, que aterrizó en Guayaquil .

llegaron a bordo de un avión de la FAE, que aterrizó en . 1 de julio: retornó un tercer grupo compuesto por nueve connacionales, quienes arribaron a Latacunga en otra aeronave Hércules C-130.

A los ecuatorianos que regresaron se les entrega tarjetas de asistencia monetaria, así como kits de alimentación e higiene.

¿Cómo solicitar ayuda para regresar a Ecuador?

La Cancillería mantiene habilitado un formulario oficial de registro para los ecuatorianos residentes en Venezuela que requieran asistencia, información o apoyo para retornar al país.

A través de este mecanismo se recopila información que permite evaluar cada caso y coordinar las acciones necesarias para facilitar el retorno seguro de los ciudadanos afectados.

Par completar el registro debes ingresar en este link

En ese formulario se debe llenar datos personales

Entre los datos que deben completar los solicitantes constan:

Nombre completo .

. Número de cédula.

Fecha de nacimiento, edad y sexo

Número de contacto en Venezuela y Ecuador.

Correo electrónico.

Ciudad donde se encuentra en Venezuela.

Además, el formulario solicita información sobre: