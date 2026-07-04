Expo Posgrados reune a más de 20 universidades nacionales e internacionales en Quito

La feria educativa este 4 y 5 de junio en Quito.

Más de 20 universidades nacionales e internacionales, provenientes de Norteamérica, Europa, Australia y Ecuador, participarán en Expo Posgrados 2026.

Se trata de una feria académica gratuita que busca acercar la oferta de estudios de cuarto nivel a estudiantes, profesionales y ejecutivos interesados en fortalecer su perfil profesional.

El evento se desarrollará este 4 y 5 de julio, de 10:00 a 18:00, en el Hotel La Quinta by Wyndham, ubicado en la avenida De los Shyris y El Comercio, en Quito.

Durante la jornada, los asistentes pueden conocer sobre maestrías, doctorados y programas de especialización en modalidades presencial, virtual e híbrida, además de acceder a información sobre becas, financiamiento y facilidades de pago.

La feria también incluirá conferencias sobre liderazgo estratégico, power skills, inteligencia emocional y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo.

"La formación continua ya no es una opción complementaria, sino una decisión estratégica para quienes buscan mantenerse vigentes en un mercado laboral cada vez más competitivo", señala la organización del evento.

Situación de los estudios de cuarto nivel

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo y el Censo Nacional, el 2,14 % de los ecuatorianos entre 25 y 64 años posee un título de posgrado.

De acuerdo co la información, los profesionales con estudios de posgrado pueden alcanzar incrementos salariales estimados de entre el 25 % y el 50 % frente a quienes cuentan únicamente con un título de tercer nivel.

De cara a 2030, las proyecciones laborales señalan una creciente demanda de especialistas en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y transformación digital.

También en dirección estratégica de empresas, energías renovables, sostenibilidad, logística, cadena de suministro e innovación educativa, áreas llamadas a impulsar la competitividad de las organizaciones y la transformación productiva del país.