Camioneta 'voló' más de 30 metros y se estrelló contra una casa en Oregón

La fotografía muestra una camioneta incrustada en el costado de una vivienda unifamiliar durante la madrugada

Un aparatoso accidente ocurrió la madrugada del martes 10 de febrero del 2026 en Tigard, estado de Oregón, cuando una camioneta terminó incrustada en el costado de una vivienda tras salir volando por el aire.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Tigard, el hecho se registró poco antes de las 3:00 a.m. en la cuadra 13000 de SW Larkwood Place. El vehículo salió proyectado por el aire.

Testigos indicaron que el conductor circulaba a exceso de velocidad y de forma temeraria antes del impacto. Las autoridades señalaron que el vehículo se desplazaba hacia el oeste por SW Scholls Ferry Road cuando golpeó un montículo de tierra al costado de la vía.

Tras el impacto, la camioneta habría sido lanzada aproximadamente 100 pies (30 metros) en el aire, superando un muro de ladrillo de cerca de un metro de altura antes de estrellarse contra la estructura de la vivienda.

Rescate y atención médica

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el conductor estaba inicialmente inconsciente y tanto él como su pasajero quedaron atrapados dentro del vehículo.

Bomberos de Tualatin Valley Fire & Rescue realizaron técnicas para liberar a ambos ocupantes, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital con heridas leves. Familia ilesa, pero vivienda con daños severos.

A pesar de la magnitud del choque, la familia que se encontraba dentro del inmueble no sufrió lesiones. No obstante, la casa presenta daños estructurales significativos.

El conductor fue identificado como Jacob Hankins, de 33 años, y fue arrestado bajo cargos de conducción temeraria y poner en peligro de manera imprudente a otras personas.

En el operativo también colaboraron la Policía de Beaverton, la Policía de King City y la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.

Las autoridades destacaron que, pese a la violencia del impacto, no se registraron heridos graves.