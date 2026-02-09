Vehículos chocaron y uno quedó incrustado en el muro de una vivienda en Quito

El choque entre dos vehiculos en el sector La Kennedy quedó registrado en videos de cámaras de seguridad

Un siniestro de tránsito se registró en el sector de La Kennedy, en el norte de Quito, donde un vehículo terminó incrustado en el muro de una vivienda.

El hecho ocurrió tras el choque de dos vehículos. El impacto contra la pared provocó un fuerte estruendo que causó alarma entre los moradores de la zona.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el choque se habría producido por una maniobra imprudente de uno de los conductores.

Además, imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que un automóvil gris activó la direccional izquierda antes de llegar a una intersección; sin embargo, de manera repentina giró hacia el lado contrario.

El conductor del auto gris no se percató que un vehículo rojo se aproximaba por la derecha. Entonces, se produjo el impacto.

Tras la colisión, el vehículo de color rojo se estrelló contra el muro de una casa, en el que terminó incrustado. Esto provocó la destrucción parcial de la pared.

Las primeras investigaciones indican que ambos automotores circulaban a velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora, lo que redujo las posibilidades de maniobra para evitar el choque.

A pesar de la magnitud del accidente y los daños materiales ocasionados, no se registraron personas lesionadas.