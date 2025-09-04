Capturan a alias 'El Químico', enlace de los Balcanes con mafias albanesas en Sudamérica

Alias 'El Químico' fue detenido en Colombia como el presunto nexo entre los Balcanes y Sudamérica.

Las autoridades colombianas capturaron en Bogotá a Samir Rosales Rodríguez, alias 'El Químico', acusado de ser el enlace entre el cartel de los Balcanes y las mafias albanesas con presencia en Sudamérica, informó este miércoles 3 de septiembre de 2025 el director general de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

El operativo se realizó en colaboración con las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de Colombia, Ecuador y Albania.

El detenido, según precisó Triana en X, era uno de los cabecillas de esa organización responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa, y era requerido por las autoridades albanesas por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y pertenencia a organización criminal.

Rosales "coordinaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania" y se encargaba de viajar a Europa para "extraer cocaína oculta entre distintas sustancias", agregó la información.

Según la investigación, el detenido utilizaba "empresas fachada" para enviar cargamentos desde el puerto de la ciudad colombiana de Buenaventura hacia Grecia y Montenegro.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas cultivadas de coca, con un total de 253 000 en 2023, según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).