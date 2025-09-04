Docena de detenidos y más de media tonelada de droga hallada en operativo en seis provincias

La Policía Nacional halló más de media tonelada de droga en operativos en Guayaquil y Durán. Las intervenciones se realizaron durante la madrugada de este jueves 4 de septiembre de 2025 en seis provincias.

De acuerdo con la Policía Nacional, estos operativos se llevaron a cabo luego de cinco meses de investigaciones. En los inmuebles allanados se encontró droga valorada en 25 millones de dólares.

Más de 200 policías nacionales y agentes de la Europol intervinieron en inmuebles de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, Loja, Guayas y Manabí.

La Fiscalía General del Estado indicó que una docena de personas fueron detenidas, entre ellas 3 presos. Además, se decomisaron armas, cartuchos, radios, detector de metales, máscaras antiguas y 730 paquetes de cocaína.

#ATENCIÓN | Doce detenidos –incluidos 3 privados de libertad– deja un operativo simultáneo ejecutado esta madrugada por #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador en 6 provincias, en el marco de una investigación por presunta #DelincuenciaOrganizada, con fines de #TráficoDeDrogas. pic.twitter.com/2DHRA4pk4k— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 4, 2025

El ministro del Interior, John Reimberg, participó en las intervenciones e informó que se allanaron inmuebles en el sector de Los Ceibos, en Guayaquil y otros sectores de Durán, donde se halló la droga oculta.

"Dimos golpes a las estructuras económicas criminales", escribió el Ministro en su cuenta de X.

Según la Policía, la organización delictiva en cuestión planeaba enviar la droga hacia Europa a través de "los diferentes puertos marítimos de la ciudad de Guayaquil".