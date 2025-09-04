Docena de detenidos y más de media tonelada de droga hallada en operativo en seis provincias
El ministro del Interior, John Reimberg participó en un operativo de la Policía Nacional en "zonas priorizadas" la madrugada del jueves.
Ministro del Interior, John Reimberg, participa en operativo policial.
Actualizada:
04 sep 2025 - 06:42
La Policía Nacional halló más de media tonelada de droga en operativos en Guayaquil y Durán. Las intervenciones se realizaron durante la madrugada de este jueves 4 de septiembre de 2025 en seis provincias.
De acuerdo con la Policía Nacional, estos operativos se llevaron a cabo luego de cinco meses de investigaciones. En los inmuebles allanados se encontró droga valorada en 25 millones de dólares.
Más de 200 policías nacionales y agentes de la Europol intervinieron en inmuebles de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, Loja, Guayas y Manabí.
La Fiscalía General del Estado indicó que una docena de personas fueron detenidas, entre ellas 3 presos. Además, se decomisaron armas, cartuchos, radios, detector de metales, máscaras antiguas y 730 paquetes de cocaína.
El ministro del Interior, John Reimberg, participó en las intervenciones e informó que se allanaron inmuebles en el sector de Los Ceibos, en Guayaquil y otros sectores de Durán, donde se halló la droga oculta.
"Dimos golpes a las estructuras económicas criminales", escribió el Ministro en su cuenta de X.
Según la Policía, la organización delictiva en cuestión planeaba enviar la droga hacia Europa a través de "los diferentes puertos marítimos de la ciudad de Guayaquil".
