Casa Blanca utiliza la canción La Macarena en un video para mostrar operación contra Irán

Estados Unidos mostró imágenes sobre la operación furia épica con la que atacó a Irán.

Tres días después de la operación conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán, la Casa Blanca dio a conocer imágenes sobre la operación Furia Épica, el martes 3 de marzo del 2026.

El video llamó la atención de los internautas ya que utiliza como fondo la canción 'La Macarena' del popular grupo español, Los del Río.

En el material audiovisual se ven bombardeos con aviones B-1 y b-21 y misiles que salían disparados y luego fragmentos del momento en el que impactaron en suelo iraní. En la operación falleció el líder supremo, Alí Jamenei.