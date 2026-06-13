La FIFA destaca a Ecuador en TikTok antes de su debut en el Mundial 2026

La FIFA pone a Ecuador en tendencia mundialista en TikTok antes de su debut en el Mundial 2026

La FIFA volvió a poner a Ecuador en el centro de la conversación mundialista tras publicar en su cuenta oficial de TikTok un video y un carrusel dedicado a La Tri en la previa de su debut en la Copa del Mundo 2026.

Las publicaciones muestran parte del ambiente que genera la selección ecuatoriana y la presencia de sus aficionados en Estados Unidos, además de momentos relacionados con la preparación del equipo antes del partido frente a Costa de Marfil. El contenido rápidamente comenzó a viralizarse entre hinchas ecuatorianos y usuarios de distintos países.

La decisión de la FIFA de destacar a Ecuador responde al gran movimiento digital y al ambiente que ha generado la afición tricolor en ciudades como Filadelfia, donde cientos de seguidores protagonizaron banderazos y concentraciones previas al estreno mundialista. Además, la FIFA suele impulsar contenido de las selecciones que generan interacción y conversación en redes sociales durante el torneo.

Las publicaciones forman parte de la estrategia digital del organismo para acercar el Mundial 2026 a las nuevas audiencias mediante plataformas como TikTok, donde busca resaltar historias, aficiones y momentos virales de cada selección participante.

De Santo Domingo al sueño mundialista

Un niño de Santo Domingo soñó con jugar por Ecuador. Creció pateando un balón viejo, con el corazón lleno de fe y la mirada puesta en lo más alto. La primera oportunidad no salió como esperaba, pero nunca dejó de creer.

Cayó, aprendió y regresó más fuerte. Con esfuerzo, sacrificio y disciplina volvió a levantarse para ponerse otra vez la camiseta de La Tri.

Hoy está listo. Listo para representar a todo un país en el Mundial 2026 y demostrar que los sueños también nacen en las canchas de barrio.