Nuestro Mundial al Día: Filadelfia vive el banderazo de La Tri en la previa de Ecuador en el Mundial

La cuenta regresiva terminó y Ecuador ya vive la noche previa a su esperado debut en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. Desde Filadelfia, el equipo de Teleamazonas ya se encuentra listo para llevar todos los detalles de una jornada que promete quedar marcada para la afición tricolor.

Miles de ecuatorianos llegaron desde distintas ciudades de Estados Unidos y también desde Ecuador para acompañar a La Tri en su estreno mundialista. Las calles, plazas y puntos emblemáticos de Filadelfia se llenaron de camisetas amarillas, banderas y cánticos en apoyo a la selección nacional.