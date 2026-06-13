Nuestro Mundial al Día: Filadelfia vive el banderazo de La Tri en la previa de Ecuador en el Mundial
Miles de ecuatorianos llenan de amarillo las calles de Filadelfia en la previa del debut de La Tri ante Costa de Marfil.
La Tri paraliza Filadelfia: Banderazo en las escaleras de Rocky antes del debut mundialista
API
Compartir
Actualizado:
13 jun 2026 - 22:57
La cuenta regresiva terminó y Ecuador ya vive la noche previa a su esperado debut en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. Desde Filadelfia, el equipo de Teleamazonas ya se encuentra listo para llevar todos los detalles de una jornada que promete quedar marcada para la afición tricolor.
Miles de ecuatorianos llegaron desde distintas ciudades de Estados Unidos y también desde Ecuador para acompañar a La Tri en su estreno mundialista. Las calles, plazas y puntos emblemáticos de Filadelfia se llenaron de camisetas amarillas, banderas y cánticos en apoyo a la selección nacional.
Compartir