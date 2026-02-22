Caso Epstein: poder, élites y millones de documentos que reabren la controversia global

Estados Unidos ha aumentado la presión para que haya más transparencia sobre lo que han descubierto las investigaciones federales sobre Jeffrey Epstein.

El caso de Jeffrey Epstein no solo expone una red de delitos sexuales. También revela su cercanía con algunas de las figuras más influyentes del mundo y plantea interrogantes sobre el alcance real de las responsabilidades.

De profesor a asesor de multimillonarios

Epstein no provenía de la élite ni era heredero. Nació en Brooklyn en 1953 y comenzó su carrera como profesor. En la década de los 70 ingresó a Wall Street, donde empezó a construir su reputación como operador financiero. Con el tiempo se presentó como asesor de grandes fortunas.

Organizaba reuniones privadas, financiaba proyectos académicos y cultivaba relaciones estratégicas con empresarios, científicos y políticos.

Uno de sus vínculos financieros más importantes fue con Les Wexner, ex CEO de Victoria’s Secret y fundador de L Brands, quien le confió la administración de parte de su patrimonio. Años después, Wexner aseguró haber sido estafado por Epstein.

Las acusaciones

Fiscales federales sostienen que Epstein operaba una red sistemática de tráfico sexual de menores. Como recoge AP, la acusación señala que reclutaba adolescentes muchas menores de edad ofreciéndoles dinero bajo engaño para supuestos masajes que terminaban en abuso sexual.

Los hechos habrían ocurrido en sus residencias de Nueva York, Florida, Nuevo México y en su isla privada en el Caribe.

En 2008, Epstein evitó un juicio federal tras alcanzar un acuerdo que derivó en una condena de 13 meses por cargos estatales relacionados con prostitución, un acuerdo que, según AFP, fue ampliamente cuestionado por su indulgencia. En 2019 fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual. Un mes después apareció muerto en su celda en Nueva York; las autoridades concluyeron suicidio, reportó AP.

Las figuras que amplificaron el caso

El escándalo adquirió dimensión global por las personalidades que aparecen en registros de vuelo, fotografías y documentos judiciales vinculados a reuniones organizadas por Epstein.

Entre los nombres mencionados en archivos judiciales y reportes de prensa figuran el expresidente Bill Clinton, el empresario y luego mandatario Donald Trump, el expríncipe Prince Andrew y el ex primer ministro israelí Ehud Barak.

Como subraya EFE, la aparición de nombres en documentos o registros de vuelo no implica responsabilidad penal automática, pero sí evidencia el nivel de acceso que Epstein tenía a las élites políticas y económicas.

Ecuador en los archivos

Ecuador también aparece mencionado en registros y correos electrónicos vinculados al entorno empresarial de Epstein. Según informes citados por EFE, el país figura al menos 277 veces en documentos desclasificados, incluyendo comunicaciones relacionadas con el empresario emiratí Ahmed Bin Sulayem y referencias al entonces presidente Rafael Correa.

Hasta el momento no existen procesos penales en Ecuador relacionados con los delitos atribuidos a Epstein, pero las menciones amplían el alcance internacional del caso.

Millones de documentos y nuevas revelaciones

Los primeros documentos relevantes derivados de demandas civiles comenzaron a hacerse públicos en 2019, tras el arresto de Epstein.

A inicios de 2026, el Gobierno de Estados Unidos publicó cerca de 3,5 millones de documentos, imágenes y videos vinculados a la investigación, como parte de una ley de transparencia firmada por el entonces presidente Donald Trump en noviembre de 2025, según reportes de AP.

Ese volumen de información ha reabierto debates, señala AFP, sobre cómo se manejaron las investigaciones originales y por qué figuras poderosas relacionadas con Epstein no han enfrentado cargos adicionales.

Mientras en Estados Unidos continúa la discusión sobre la divulgación de documentos aún sellados, a nivel internacional se mantienen acciones legales y llamados a mayor rendición de cuentas.

Lo que comenzó como un proceso penal individual se ha convertido, según resume EFE, en un caso emblemático sobre poder, influencia y justicia. El debate sigue abierto.