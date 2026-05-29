Retiran 44 cámaras ilegales en Martha de Roldós y Mapasingue durante operativo en Guayaquil

Un operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas en sectores del norte de Guayaquil terminó con el retiro de decenas de cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal.

Las autoridades señalaron que estos dispositivos eran presuntamente utilizados para alertar sobre movimientos de policías y militares en zonas intervenidas por la fuerza pública.

La intervención se realizó en los sectores Martha de Roldós y Mapasingue, dentro del distrito Florida. En el operativo participaron efectivos de la Armada del Ecuador junto a personal del ECU 911 y de CNEL EP.

Operativo militar detectó cámaras instaladas ilegalmente en Guayaquil

Según el reporte durante el operativo se retiraron 44 cámaras de seguridad y dos routers que estaban colocados en diferentes puntos de los barrios intervenidos.

Para el operativo se utilizaron equipos logísticos y personal militar desplegado en la zona.

En imágenes difundidas por las autoridades se observa a militares retirando cámaras instaladas en postes y estructuras del sector.

Fuerzas Armadas intensifican controles en sectores priorizados

Los operativos forman parte de las acciones permanentes de seguridad ejecutadas en zonas consideradas de alta conflictividad en Guayaquil.

Las autoridades señalaron que buscan debilitar estructuras utilizadas por grupos delictivos y reforzar el control territorial.