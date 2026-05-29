Seis personas murieron y 15 resultaron heridas tras volcamiento de bus en Napo

Un bus de transporte público se volcó en en sector Bajada del Tigre en la vía Y de Narupa-Loreto.

Un bus de la cooperativa Baños se volcó el jueves 28 de mayo de 2026 en la vía Y de Narupa – Loreto, en el sector conocido como La Bajada del Tigre.

El siniestro de tránsito dejó seis personas fallecidas y 15 heridas.

Varias personas quedaron atrapadas

Durante el hecho se conoció que hubo personas atrapadas entre las latas del bus que quedó a un costado de la vía.

Al lugar acudió personal médico del Centro de Salud Wawa Sumaco del Ministerio de Salud Pública, junto a ambulancias y equipos de emergencia, quienes brindaron atención a las víctimas y realizaron labores de rescate.