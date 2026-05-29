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Ecuador

Seis personas murieron y 15 resultaron heridas tras volcamiento de bus en Napo

Un bus de la cooperativa Baños se volcó en la vía Y de Narupa-Loreto, en Napo. Se registraron varios muertos y heridos.

Un bus de transporte público se volcó en en sector Bajada del Tigre en la vía Y de Narupa-Loreto.

ECU 911

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

29 may 2026 - 11:13

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Un bus de la cooperativa Baños se volcó el jueves 28 de mayo de 2026 en la vía Y de Narupa – Loreto, en el sector conocido como La Bajada del Tigre. 

El siniestro de tránsito dejó seis personas fallecidas y 15 heridas. 

Varias personas quedaron atrapadas

Durante el hecho se conoció que hubo personas atrapadas entre las latas del bus que quedó a un costado de la vía.

Al lugar acudió personal médico del Centro de Salud Wawa Sumaco del Ministerio de Salud Pública, junto a ambulancias y equipos de emergencia, quienes brindaron atención a las víctimas y realizaron labores de rescate.

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