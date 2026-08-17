'Chico reality' fue detenido en Chile tras ser acusado de tráfico de drogas.

El reconocido personaje de la televisión chilena y exintegrante de programas tipo reality, Camilo Huerta, fue detenido la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026.

Según informaron medios locales, la detención se realizó el Aeropuerto Internacional de Santiago tras arribar a su país desde Estados Unidos.

La captura se ejecutó en el marco de la 'Operación Ámsterdam', un megaoperativo liderado por el Cuerpo de Carabineros y la Fiscalía Nacional de Chile.

Las autoridades chilenas investigan una red de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y otros delitos relacionados.

Acusaciones en su contra

Huerta se encontraba fuera del país cuando las autoridades chilenas desplegaron múltiples allanamientos a locales comerciales.

Según las investigaciones policiales, eran utilizados como fachadas para la venta de drogas.

A su llegada al terminal aéreo, el procesado fue abordado por decenas de medios de comunicación.

"Soy totalmente inocente. Esto fue un montaje" Camilo Huerta

Puesto a disposición de la justicia

Tras su arresto en la terminal aérea, las fuerzas del orden ingresaron a Huerta en una patrulla policial y lo trasladaron a una unidad judicial.

En las próximas horas comparará ante los tribunales para su audiencia de control de detención.

Las autoridades de la Fiscalía de Chile no descartan nuevas vinculaciones y detenciones en las próximas horas dentro de la misma causa.