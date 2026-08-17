¿Quién era Hayden Panettiere? Trayectoria, papeles emblemáticos y vida de la actriz 

Hayden Panettiere, en una imagen de archivo. Europa Press Reportajes / Europa Press17/8/2026

Hayden Panettiere era una reconocida actriz y cantante estadounidense que contaba con una trayectoria de más de tres décadas en la televisión, el cine y el doblaje.

Nació el 21 de agosto de 1989 y su carrera comenzó cuando apenas era un bebé.

Su primera aparición en pantalla ocurrió a los 11 meses de nacida en un anuncio publicitario.

A partir de ese momento, se consolidó como una de las estrellas infantiles más destacadas de la televisión norteamericana.

Sus inicios en la televisión y el doblaje

Con solo cinco años, Panettiere obtuvo el papel de Sarah Roberts en la telenovela One Life to Live, producción en la que permaneció entre 1994 y 1997.

Posteriormente, de 1997 al año 2000, interpretó a Lizzie Spaulding en Guiding Light.

En 1998 tuvo un salto clave en su carrera al prestar su voz en inglés a la princesa Dot en la película animada de Pixar A Bug's Life (Bichos).

Ese trabajo le abrió las puertas en la industria del doblaje. Más adelante prestó su voz para personajes como Kairi en el videojuego Kingdom Hearts (2002).

También la sabueso Kate en la cinta animada Alpha and Omega (2010), Caperucita Roja en Hoodwinked Too! (2011) y Samantha en el videojuego Until Dawn (2015).

'Heroes' y el salto a la fama mundial

A los 13 años, la actriz participó en la temporada final de la serie Ally McBeal y en 2004 protagonizó la película juvenil Tiger Cruise.

Un año después, en 2005, compartió pantalla con Michelle Trachtenberg en la película Ice Princess.

Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama internacional fue el de Claire Bennet en la aclamada serie de ciencia ficción Heroes (2006-2010).

Su interpretación de la porrista con poderes de regeneración celular la convirtió en un ícono de la televisión global.

El éxito de 'Nashville' y nominaciones

Entre 2012 y 2018, Panettiere protagonizó la exitosa serie Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes, una joven y problemática estrella de la música country.

Por este papel, la actriz demostró su talento vocal y dramático, lo que le valió dos nominaciones consecutivas a los premios Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto en 2013 y 2014.

Memorias y la lucha por su salud mental

A lo largo de los años, la actriz ha hablado abiertamente sobre sus batallas personales. su proceso de recuperación de las adicciones y situaciones de abuso doméstico que logró superar.

En sus memorias publicadas bajo el título This Is Me: A Reckoning, detalló sus episodios de depresión posparto.

Fallece a los 36 años

En el ámbito personal, Panettiere fue madre de Kaya, nacida de su relación con el exboxeador profesional ucraniano Wladimir Klitschko.

Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto de 2026 a los 36 años. Su hermano Jansen murió en 2023 a los 28 años debido a una cardiomegalia y complicaciones en la válvula aórtica.

Sus padres, Skip y Lesley, han perdido a ambos hijos en tan solo tres años. La familia enfrenta un profundo dolor tras estas sucesivas tragedias.