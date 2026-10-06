Las semifinales de la Copa Ecuador 2026: cruces, fechas y el camino al título

Encuentro entre Liga de Quito vs. Universidad Católica por el campeonato nacional de fútbol en el estadio Rodrigo Paz.

La Copa Ecuador 2026 entra en su etapa más vibrante tras una apasionante ronda de cuartos de final que dejó definidos a los cuatro mejores equipos del torneo.

Delfín, Independiente del Valle, Universidad Católica y Liga de Quito han superado cada una de las llaves de eliminación directa a partido único, consolidando su candidatura al trofeo de la FEF y manteniendo viva la ilusión de conquistar el título.

A diferencia de las etapas previas donde todo se resolvía en 90 minutos, las semifinales representan el único tramo de la competición que se disputará en formato de ida y vuelta.

Esta modalidad, a 180 minutos, obligará a las escuadras a plantear estrategias calculadas para administrar las cargas físicas y aprovechar las condiciones de localía antes de encarar el compromiso decisivo en la vuelta.

Fechas y horarios para conocer a los finalistas de la Copa Ecuador Banco Pichincha. ¿Cuáles serán los dos equipos que estarán en la gran final? #CopaEcuadorBancoPichincha 🏆🇪🇨 https://t.co/gMXsehMRHG — Copa Ecuador (@CopaEcuador) October 5, 2026

El primer choque de la antesala de la gran final medirá la efectividad táctica de Delfín SC frente al despliegue colectivo de Independiente del Valle.

El conjunto cetáceo intentará dar el primer golpe en el estadio Jocay de Manta para defender su localía antes de saldar la serie en el estadio de IDV, de Sangolquí, en lo que promete ser un duelo de alta tensión futbolística.

Por su parte, la otra semifinal reeditará un vibrante choque capitalino entre Universidad Católica y Liga de Quito.

Ambas escuadras universitarias se medirán con la intención de imponer condiciones en la altura de Quito, arrancando la serie en el feudo 'Camaratta' para definir posteriormente el boleto finalista sobre el césped del estadio Rodrigo Paz Delgado.

El club que logre prevalecer en estas intensas llaves y levante el título de la Copa Ecuador no solo inscribirá su nombre en el palmarés del torneo organizado por la FEF, sino que asegurará la codiciada clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 como Ecuador 4, sellando un premio internacional de alto valor para su proyecto deportivo.