Gigantesco sumidero se traga un tramo de carretera en Shanghái, China

Enorme socavón abierto en segundos en un tramo de carretera de Shanghái, captado en cámaras de seguridad cerca de las obras del metro

Un enorme sumidero se abrió de manera repentina este miércoles 12 de febreroen una transitada intersección de Shanghái, China, absorbiendo un tramo importante de asfalto y parte de una carretera cercana a una construcción del metro, sin que se reporten heridos ni víctimas, según medios internacionales que citan imágenes de cámaras de seguridad y autoridades locales.

El colapso ocurrió en la zona de Qixin Road y Li’an Road, en el distrito de Minhang, donde se construye una nueva línea del metro Jiamin. Videos difundidos muestran cómo la superficie del pavimento se hunde en cuestión de segundos, dejando un cráter profundo y anormal en medio de la vía, obligando a trabajadores y transeúntes a evacuar la zona inmediatamente.

Autoridades acordonaron un amplio perímetro alrededor del sumidero y cerraron el tránsito vehicular y peatonal como medida de seguridad mientras avanzan las inspecciones y evaluaciones de estabilidad del terreno, reportan medios locales.

Aunque la causa definitiva está bajo investigación, medios señalan que el hecho podría estar relacionado con una fuga de agua y las obras subterráneas del metro en construcción, lo que debilita el suelo y facilita el colapso.

Shanghái se asienta sobre suelos aluviales blandos, lo que incrementa la susceptibilidad a este tipo de hundimientos, especialmente en áreas donde se realizan excavaciones profundas o se alteran las condiciones del terreno.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en las obras cercanas y han anunciado inspecciones adicionales de infraestructura para prevenir futuros colapsos repentinos, mientras que los residentes y conductores permanecen alertas ante la posibilidad de hundimientos similares en zonas de construcción intensiva.