Camión queda atorado en el puente de San Blas y complica el tránsito en Quito
Un accidente ocurrió la tarde de este sábado en el Centro Histórico de la capital y generó congestión vehicular en la zona.
Un camión quedó atrapado contra el puente de desnivel de San Blas, centro histórico
Agencia Metropolitana de Transito
Compartir
Actualizado:
16 may 2026 - 17:09
La tarde de este sábado 16 de mayo, un camión quedó atorado en el puente de San Blas, ubicado en el Centro Histórico de Quito.
El incidente provocó complicaciones en la movilidad del sector mientras equipos realizaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo.
Debido a la emergencia, el tránsito se vio afectado en varias vías cercanas, generando congestión vehicular en una de las zonas más transitadas del centro de la capital.
Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución mientras se normaliza la circulación en el sector.
Compartir