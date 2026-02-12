Inundaciones dejan al menos 22 muertos y miles de desplazados en Lorica, Colombia

Rescatistas trabajan entre lodo y escombros en el municipio de Mallama, en Nariño, tras un deslizamiento provocado por intensas lluvias que dejó víctimas mortales y viviendas sepultadas

Una rara ola de lluvias intensas ha dejado al menos 22 personas fallecidas y miles de familias desplazadas en el norte de Colombia, informaron este martes las autoridades.

Las precipitaciones afectan principalmente a los departamentos de Córdoba y Sucre, donde los residentes caminan por calles anegadas y utilizan lanchas y balsas improvisadas para rescatar sus pertenencias.

“Lo hemos perdido todo, todas nuestras pertenencias”, relató Enid Gómez desde Montería a la agencia AFP. “Nunca habíamos pasado por algo así antes”.

La agencia nacional de gestión del riesgo confirmó 22 víctimas mortales en cuatro departamentos. En Córdoba y Sucre, más de 9.000 hogares resultan afectados, mientras que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estima que más de 27.000 familias sufren el impacto de las inundaciones.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), un frente frío procedente de Norteamérica incrementa las lluvias un 64 % por encima del promedio en enero, un fenómeno inusual para esta época del año.

El sector ganadero también registra fuertes pérdidas. Autoridades locales estiman que más de 5.500 animales se ven afectados y muchos mueren ahogados. “Se perdieron muchos animales”, afirmó Edwin Orozco, residente de Lorica. “La situación es crítica”.

En algunas zonas, escuelas suspenden clases para funcionar como refugios temporales. En el departamento de Nariño, varias viviendas quedan sepultadas por el desbordamiento de un arroyo, mientras rescatistas y perros detectores buscan sobrevivientes entre los escombros.

Expertos advierten que el cambio climático altera los patrones de lluvias en Colombia, intensificando eventos extremos y aumentando el riesgo de desastres naturales.