Ciclón 'Harry' azota el sur de Italia: Alerta roja por inundaciones y olas de 10 metros

El fenómeno meteorológico extremo, calificado como histórico, ha provocado la evacuación de cientos de personas en Sicilia, Cerdeña y Calabria. Las autoridades mantienen el despliegue de emergencia ante vientos de 150 km/h y el cierre total de escuelas y puertos.

Desde el lunes 19 de enero de 2026, el sur de Italia se encuentra bajo el asedio del ciclón Harry. Este fenómeno, que los expertos describen como uno de los más violentos de las últimas décadas, ha golpeado con especial dureza a las regiones de Sicilia, Calabria y Cerdeña. El Departamento de Protección Civil ha emitido alertas rojas consecutivas debido a un escenario de "riesgo hidrogeológico e hidráulico crítico".

Impacto en las costas: Olas gigantes y destrucción

Uno de los efectos más devastadores de Harry ha sido la marejada ciclónica. En localidades como Catania y las Islas Eolias, el mar alcanzó niveles sin precedentes, con olas que llegaron a los 10 metros de altura.

En la isla de Lipari, el agua invadió el casco urbano en cuestión de segundos, arrastrando mobiliario urbano y vehículos. Por su parte, en la costa oriental siciliana, diversos establecimientos frente al mar fueron destruidos por la fuerza del impacto, obligando a la evacuación preventiva de más de 200 residentes en zonas vulnerables.

Récords de lluvia y caos en el transporte

El ciclón no solo ha traído viento y oleaje, sino también precipitaciones extremas. Según los registros meteorológicos:

Lluvias: Se han acumulado más de 300 milímetros en menos de 48 horas, lo que equivale a lo que normalmente llueve en varios meses.

Nieve: En zonas altas de Sicilia, como el Etna, se han reportado acumulaciones de hasta 1.5 metros de nieve, bloqueando a turistas y residentes.

Transporte: El sistema ferroviario y las conexiones por ferry hacia las islas menores están totalmente suspendidos. El aeropuerto de Palermo sufrió desvíos y cancelaciones masivas durante el pico de la tormenta.

Respuesta del Gobierno y situación actual

La Primera Ministra, Giorgia Meloni, ha manifestado que el Gobierno sigue de cerca la evolución de esta "ola de temporal excepcional". Hasta el momento, más de 1 400 bomberos y equipos de rescate alpino han sido desplegados para auxiliar a familias aisladas y despejar infraestructuras críticas.

Aunque se espera que el ciclón comience a perder fuerza en las próximas 24 a 48 horas, las autoridades instan a la población a evitar desplazamientos innecesarios y a mantenerse informada a través de canales oficiales, ya que el riesgo de deslizamientos de tierra permanece alto debido a la saturación de los suelos.