Dramáticos momentos cuando un helicóptero Bell 206 perdió el control y se estrelló en Utah

Helicóptero pierde estabilidad y se estrella en las montañas de Utah en EE.UU.

Un helicóptero Bell 206 perdió el control y se estrelló en las montañas Uinta, en el condado de Wasatch, Utah, el domingo 18 de enero. Pese al dramático momento los cuatro pasajeros sobrevivieron.

Un video muestra imágenes claras del momento en que la aeronave gira de manera descontrolada antes de estrellarse en una zona boscosa.

El accidente del helicóptero Bell 206L-1 LongRanger II cayó cerca de Timber Lakes, dentro del Uinta-Wasatch-Cache National Forest.

Según reportes de las autoridades el desplome se registró en las inmediaciones de la carretera estatal 35, en una zona de difícil acceso.

En la grabación se ve cómo la aeronave pierde estabilidad en el aire, comienza a girar y segundos después se precipita contra el terreno.

El impacto quedó registrado desde un punto elevado, lo que permitió captar toda la secuencia del siniestro.