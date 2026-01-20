Estados Unidos: Fuerte nevada en Michigan causa choque de más de 100 vehículos

Más de 100 vehículos chocaron en una carretera de Michigan en medio de una fuerte nevada.

Un choque masivo se registró en una carretera de Michigan, en Estados Unidos, en medio de una fuerte nevada. La vía quedó completamente bloqueada desde el lunes 19 de enero de 2026.

Vehículos livianos, tráileres, y camiones quedaron estancados en la vía luego de chocar en la carretera cubierta de nieve. Algunos de los más de 100 automotores involucrados quedaron cruzados y otros a un lado del camino.

La policía local trabaja para despejar la vía y remolcar los vehíclos colisionados. Además, se han reportado "numerosos heridos", aunque no se ha detallado la gravedad de los mismos. El siniestro no dejó víctimas mortales.

Alrededor de 40 furgones bloquearon la vía interestatal, y ya que son vehículos pesados, el paso en la Interestatal I-196 permanecerá cerrado en ambas direcciones entre las salidas Hudsonville (62) y Zeeland (55).

La temperatura en esa zona estadounidense desciende hasta -22 grados Centígrados y no para de nevar. Por lo que las autoridades recomiendan reducir la velocidad para evitar este tipo de siniestros.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) señaló que se esperan "nieve y ventíscas" y que la acumulación de nieve por la tormenta llegue a hasta 35,5 centímetros en regiones del suroeste y del centro oeste de Michigan.