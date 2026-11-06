Científicos detectan alteración en el vórtice polar que podría traer olas de frío

Ola de frío polar que azotó al noreste de Estados Unidos y el este de Canadá en 2025

Meteorólogos detectaron una perturbación temprana e inédita del vórtice polar, lo que aumenta el riesgo de olas de frío en todo el hemisferio norte.

Los científicos aún no aclaran sobre lo que desencadenó este fenómeno.

El vórtice polar es un sistema de aire frío y de baja presión que normalmente circula de oeste a este a gran altura sobre el Ártico.

Por lo general este sistema de frío se fortalece durante el otoño y alcanza su máximo en el mes de enero. Además, puede debilitarse en la segunda mitad del invierno, normalmente entre enero y marzo, lo que provoca que el aire extremadamente frío se extienda hacia el sur, llegando a Europa, América del Norte y Asia.

Pero los científicos afirman que dicho vórtice ya se está debilitando desde principios de noviembre.

"Hasta donde sabemos, esta es la perturbación más temprana del vórtice estratosférico que se ha observado", dijeron a la AFP Tim Stockdale y Frederic Vitart, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

Judah Cohen, climatólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, explicó que las ondas atmosféricas en la capa inferior de la atmósfera, la troposfera, conocidas como ondas de Rossby, pueden ascender, lo que desencadena un calentamiento rápido conocido como calentamiento súbito estratosférico.

"Eso realmente incrementa la probabilidad de que se produzcan oleadas de aire frío en las latitudes donde se encuentran la mayoría de los centros densamente poblados del hemisferio norte: Estados Unidos, Europa y Asia oriental", dijo el experto.

Los científicos creen que este fenómeno puede estar asociado al del Niño de este año, uno de los más intensos jamás registrados.

El Niño eleva las temperaturas de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones alrededor del planeta.

Según los meteorólogos, aún no se sabe por qué esta perturbación del vórtice polar se produjo tan pronto.

Pero coincidieron en que El Niño "podría haber sido un factor que aumentara la probabilidad".

La agencia nacional francesa Meteo-France dijo a la AFP que la perturbación actual es "un acontecimiento sin precedentes".