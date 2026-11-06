El 2026 será 'probablemente' el segundo año más cálido registrado en el mundo

Copernicus advierte que 2026 será el segundo año más caluroso de la historia mundial

El año 2026 será probablemente el segundo más cálido jamás registrado en el mundo, estimó este viernes el observatorio europeo Copernicus, tras un récord mensual global en octubre, bajo el efecto combinado del fenómeno natural El Niño y el calentamiento de origen humano.

"El 2026 será muy probablemente el segundo año más cálido jamás registrado, y hay un 20% de opciones de que iguale o supere 2024, actualmente el año más cálido jamás registrado", indicó Copernicus en su boletín mensual.

Además, se considera "ya casi seguro que el año 2026 superará el umbral de 1,5 °C respecto a los niveles medios preindustriales, con lo que será el segundo año civil en superar ese tope, después de 2024", indicó Copernicus en su comunicado.

Dicho escenario no significa sin embargo que se incumpla definitivamente el objetivo clave del Acuerdo de París de 2015, que establece la ambición de limitar para 2100 el calentamiento global a 1,5 ºC.

Para que ese tope se considere oficialmente superado, es necesario que el rebasamiento dure mucho más.

En cualquier caso, los científicos coinciden en que la superación de ese umbral, al menos de forma temporal, parece ineluctable y podría ser efectiva de aquí a 2030.

Octubre de 2026 rompe récords históricos de temperatura

Copernicus indicó por otro lado que octubre de 2026 fue a nivel mundial el mes de octubre más cálido jamás registrado en el planeta, con una temperatura media del aire superior en 1,75 °C a la de la época preindustrial.

"Es el tercer mes consecutivo en el que se supera el umbral de 1,5° C", según destaca el dispositivo europeo.

Las temperaturas en la superficie de los océanos y los mares alcanzaron igualmente niveles récord para un mes de octubre.

Excluyendo las regiones polares, la temperatura media en la superficie de los mares alcanzó 20,95 °C, un récord para un mes de octubre.

En el Pacífico tropical, cuyo calentamiento está en el origen del fenómeno natural El Niño, la anomalía de temperatura en la superficie del mar alcanzó "un máximo histórico de 3,21 °C, por encima de los picos registrados en los anteriores episodios de El Niño de muy fuerte intensidad", añade Copernicus.