Cientos de personas rindieron homenaje en el mar a las víctimas del ataque en Sídney

Surfistas y nadadores se reunieron en la playa Bondi para rendir homenaje a las víctimas del ataque del domingo 14 de diciembre de 2025.

Cientos de personas se lanzaron al océano frente a la playa Bondi, este viernes 19 de diciembre de 2026, para formar un enorme círculo flotante como homenaje a las 16 personas asesinadas durante el ataque terrorista del pasado domingo 14.

Los nadadores y surfistas remaron formando la figura mientras se balanceaban en el suave oleaje matutino, salpicando agua y gritando emocionados.

"Mataron a víctimas inocentes, y hoy estoy nadando ahí fuera y formando parte de mi comunidad de nuevo para devolver la luz", dijo el consultor de seguridad, Jason Carr, a AFP.

Carole Schlessinger, de 58 años y directora ejecutiva de una organización benéfica para niños, dijo que había una "hermosa energía" en la reunión en el mar.

"Estar juntos es una forma muy importante de intentar lidiar con lo que está pasando", dijo. "Personalmente, me siento muy aturdida. Estoy muy enojada", añadió.

El tiroteo en la playa Bondi, en el este de Sídney, es considerado el ataque más mortífero en Australia en casi 30 años. 16 personas fueron asesinadas, incluida una niña de 10 años.

Además, 40 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores, en este ataque terrorista. Las autoridades australianas continúan investigando.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos, en el que dos policías resultaron heridos.

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista en la playa de Bondi son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que fue hospitalizado.