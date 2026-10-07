Cinco niños murieron mientras dormían durante los intensos bombardeos rusos en Ucrania

Equipos de rescate trabajan en el exterior de un edificio residencial de cinco pisos dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev el 7 de octubre de 2026

Al menos 28 personas murieron, este miércoles 7 de octubre de 2026, en ataques rusos en distintos puntos de Ucrania, entre ellas cinco niños que dormían cuando un misil impactó contra un bloque de viviendas en el norte del país.

Los servicios de emergencia removieron los escombros de un edificio de cinco pisos en Priluki, en la región de Cherníhiv, en una búsqueda desesperada de sobrevivientes.

Según las autoridades, el saldo del ataque, ocurrido a las 06:30, se elevó a 20 muertos, entre ellos cinco niños.

Otros siete niños se encontraron entre las decenas de heridos, dijo el presidente Volodimir Zelenski, quien acusó a Rusia de atacar a sabiendas "ciudades ordinarias, la vida cotidiana".

"El uso continuado de misiles contra Ucrania, contra nuestra población, nuestros niños, es una elección de terror absolutamente deliberada", afirmó el presidente.

También indicó que tres de los niños fallecidos tenían 12 meses y otro 8 años. Más de 50 personas resultaron heridas y 15 fueron rescatadas de entre las ruinas, según los servicios de emergencia.

"Estamos en casa, durmiendo", dijo Olena Sayun, una masajista de 40 años. "Las ventanas se estallaron. Gracias a Dios, cubrimos al niño con nuestros cuerpos. Mi marido sufrió algunos cortes en la espalda y yo también", explicó.

Varios misiles impactaron contra torres residenciales en Dnipró y Kremenchuk, en el centro del país. En esta última ciudad murieron dos personas, y otras dos fallecieron en Oleksandria, añadió el presidente.

Otras cuatro personas fueron asesinadas en la capital, según su alcalde, Vitali Klitschko. "Todo Kiev vive con miedo", contó Irina Ribalchenko, una empleada bancaria de 41 años que se refugió en el metro durante la alerta.

Nuevas defensas

Kiev ha sido objeto de ataques cada vez más intensos a medida que se acerca el invierno, con bombardeos rusos dirigidos contra la infraestructura energética, ferroviaria y vial, incluidos los puentes sobre el río Dniéper que dividen la ciudad.

Rusia lanzó al menos 50 misiles y 130 drones contra varias regiones, entre ellas Dnipropetrovsk, Kiev, Járkov y Poltava, indicó la fuerza aérea.

Zelenski aseguró que algunos fueron derribados, pero que los misiles balísticos son "el mayor desafío", por lo que Ucrania necesita nuevas defensas aéreas para resguardarse.

El martes, los cortes de luz programados sumieron algunas zonas de Kiev en la oscuridad para aliviar la presión sobre la red eléctrica.

En la ciudad de Zaporiyia, en el sureste del país, fue impactada una "infraestructura de transporte", según el jefe de la administración militar local, Mijaílo Semikin, sin dar más detalles.

Según testimonios que las autoridades aún no han confirmado, un gran puente de Zaporiyia sobre el río Dniéper, inaugurado semanas antes de la invasión rusa en febrero de 2022, resultó afectado.

El martes, otro paso elevado de esa ciudad ya había sido blanco de un ataque, según Semikin.

Ucrania se enfrenta a dificultades para derribar los drones modernos de alta velocidad, así como los misiles balísticos rusos, que son más difíciles de interceptar.