Macara se enfrenta al IDV por el exagonal final de la LigaPro.

La temporada 2026 de la LigaPro entra en su recta decisiva y define a los ocho representantes ecuatorianos que disputarán los torneos internacionales de la Conmebol en 2027.

El reglamento del campeonato establece una distribución equitativa entre el Primer Hexagonal, el Cuadrangular de mitad de tabla y la Copa Ecuador, otorgando cuatro boletos para la Copa Libertadores y cuatro para la Copa Sudamericana.

En el caso de la Copa Libertadores 2027, los dos primeros lugares del Primer Hexagonal obtienen la clasificación directa a la fase de grupos como Ecuador 1 y Ecuador 2, plazas que ya tienen aseguradas Independiente del Valle y Macará tras consolidarse en la cima de la tabla.

El tercer cupo, denominado Ecuador 3, otorga acceso a la segunda fase previa del certamen continental y permanece en intensa disputa entre Universidad Católica, Liga de Quito, Aucas y Barcelona SC en las jornadas finales.

Reparto de Cupos Internacionales - LigaPro 2026 Clasificación de los 8 clubes ecuatorianos a torneos Conmebol 2027 Cupo Vía de Clasificación Instancia 2027 Clasificado / Estado 🏆 Copa Libertadores 2027 (4 Plazas) Ecuador 1 Campeón LigaPro (1.º Hexagonal) Fase de Grupos Independiente del Valle Ecuador 2 Subcampeón LigaPro (2.º Hexagonal) Fase de Grupos Macará Ecuador 3 3.º puesto Primer Hexagonal Fase Preliminar 2 En disputa (U. Católica, LDU, Aucas, Barcelona) Ecuador 4 Campeón Copa Ecuador 2026* Fase Preliminar 1 Por definir 🌎 Copa Sudamericana 2027 (4 Plazas) Ecuador 1 4.º puesto Primer Hexagonal Primera Fase Por definir en Hexagonal Ecuador 2 5.º puesto Primer Hexagonal Primera Fase Por definir en Hexagonal Ecuador 3 6.º puesto Primer Hexagonal Primera Fase Por definir en Hexagonal Ecuador 4 1.º puesto Cuadrangular** Primera Fase Guayaquil City *Copa Ecuador: Si el campeón ya tiene cupo a Libertadores por LigaPro, la plaza pasa al subcampeón o tercer puesto del torneo; en última instancia, al 4.º del Hexagonal. **Efecto cascada: Si un club del Primer Hexagonal obtiene el cupo Ecuador 4 de Libertadores vía Copa Ecuador, libera su plaza de Sudamericana para el 2.º del Cuadrangular.

El cuarto y último boleto a la máxima competición de clubes de Sudamérica, registrado como Ecuador 4, corresponde al campeón de la Copa Ecuador 2026, quien iniciará su camino desde la primera fase previa.

De acuerdo con la normativa federativa, si el monarca de este torneo ya cuenta con pasaje a Libertadores vía LigaPro o pierde la categoría, el cupo se traslada sucesivamente al subcampeón o al tercer ubicado de la misma copa, regresando al cuarto puesto del Primer Hexagonal únicamente si ninguno cumple los requisitos.

Por su parte, la Copa Sudamericana 2027 recibirá a cuatro elencos nacionales, todos ellos sembrados en la primera fase preliminar para disputar la tradicional llave eliminatoria a partido único entre clubes del mismo país.

Tres de estos boletos pertenecen automáticamente a los equipos que finalicen en las posiciones cuarta, quinta y sexta del Primer Hexagonal, garantizando así presencia internacional para todos los integrantes del grupo que pelea por el título.

El cupo restante de la Copa Sudamericana, identificado como Ecuador 4, está reservado para el ganador del Cuadrangular que disputan los clubes ubicados entre el séptimo y el décimo puesto de la fase regular.

Este minitorneo cobra un atractivo adicional en la definición de la temporada, ya que funciona como la última vía directa para que los equipos de mitad de tabla salven el año con participación continental.

Finalmente, el sistema de clasificación contempla un efecto cascada que puede ampliar el premio para los participantes del Cuadrangular.

Dado que los seis clubes del Primer Hexagonal ya tienen asegurada su presencia internacional, si uno de ellos conquista el cupo de Libertadores a través de la Copa Ecuador, liberará su plaza de Sudamericana y esta pasará directamente a manos del equipo que termine en el segundo lugar del Cuadrangular.