Guayas, Manabí, Los Ríos y sectores occidentales de la Sierra concentran las precipitaciones más fuertes.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó lluvias para la noche de este domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones tendrán distintas intensidades según el cantón y podrían estar acompañadas de tormentas en algunos sectores.

El horario previsto es de 19:00 a 07:00, excepto en Galápagos, donde el reporte comprende de 18:00 a 06:00.

El pronóstico forma parte de la Advertencia Meteorológica N.º 89, vigente del 21 al 24 de noviembre.

La mayor concentración de lluvias fuertes se espera en la Costa y en zonas occidentales de la Sierra.

Pronóstico de lluvias en la Costa y Galápagos

Se prevé lluvias fuertes en varias provincias como:

Guayas

Manabí

Los Ríos

El Oro

Esmeraldas

Santa Elena

Galápagos

Provincia Lluvia fuerte Lluvia moderada Lloviznas Guayas Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Colimes, Durán, Guayaquil, Isidro Ayora, Naranjal, Pedro Carbo, Playas, Puná, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar y Tenguel. Balzar, Daule, El Empalme, El Piedrero, El Triunfo, General Antonio Elizalde, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjito, Nobol, Palestina y San Jacinto de Yaguachi. — Manabí 24 de Mayo, El Carmen, Jama, Jipijapa, Manga del Cura, Olmedo, Paján, Pedernales, San Vicente, Santa Ana y Sucre. Bolívar, Chone, Flavio Alfaro, Jaramijó, Junín, Manta, Montecristi, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte y Tosagua. — Los Ríos Baba, Babahoyo, Montalvo, Quinsaloma, Ventanas y Vinces. Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta y Valencia. — El Oro El Guabo y Machala. Arenillas, Huaquillas y Santa Rosa. Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo y Zaruma. Esmeraldas Muisne y San Lorenzo. Atacames, Eloy Alfaro y Quinindé. Esmeraldas y Río Verde. Santa Elena Santa Elena. La Libertad y Salinas. — Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo. La Concordia. — Galápagos — Isabela y Santa Cruz. San Cristóbal.

Pronóstico en la Amazonía

En las provincias de la Amazonía no se pronostican lluvias fuertes ni tormentas.

En Sucumbíos habrá precipitaciones moderadas en Cuyabeno y Putumayo, y lloviznas en Cascales, Gonzalo Pizarro, Lago Agrio, Shushufindi y Sucumbíos.

En Napo, lluvia moderada en Carlos Julio Arosemena Tola y lloviznas en Archidona, El Chaco, Quijos y Tena.

En Orellana, lluvia moderada en Aguarico y lloviznas en La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana.

En Pastaza, lluvia moderada en Arajuno y lloviznas en Mera, Pastaza y Santa Clara.

En Morona Santiago se esperan lloviznas en Gualaquiza, Limón Indanza, Morona, Pablo Sexto, Palora y Taisha.

En Zamora Chinchipe, en Centinela del Cóndor, El Pangui, Nangaritza, Palanda, Yacuambi y Yantzaza.

Pronóstico en la Sierra

Para la región Sierra varias provincias presentarán lluvia fuerte.

Estas provincias son:

Provincia Lluvia fuerte Lluvia moderada Lloviznas Azuay Camilo Ponce Enríquez. Cuenca. Pucará. Bolívar Caluma, Chillanes, Chimbo y San Miguel. Echeandía, Guaranda y Las Naves. — Carchi — Mira y Tulcán. Espejo. Cañar La Troncal. Cañar. — Chimborazo — Cumandá. Alausí, Chunchi, Colta, Guano, Pallatanga y Riobamba. Cotopaxi La Maná y Pangua. Sigchos. Latacunga, Pujilí y Saquisilí. Imbabura — Cotacachi, Las Golondrinas y Urcuquí. Ibarra. Loja Sozoranga. Calvas, Celica y Macará. Catamayo, Chaguarpamba, Loja, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo. Pichincha Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. Mejía, Puerto Quito y Quito. Pedro Moncayo y Rumiñahui. Tungurahua — — Ambato, Baños de Agua Santa y San Pedro de Pelileo.

El Inamhi señala que la intensidad de las precipitaciones puede variar entre cantones.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles tormentas, acumulación de agua o dificultades en la circulación.