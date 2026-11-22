Fuertes lluvias y tormentas en Ecuador para la noche de este domingo 22 y madrugada del lunes 23
advierte lluvias fuertes y tormentas en Ecuador: revisa qué cantones tendrán precipitaciones esta noche
Guayas, Manabí, Los Ríos y sectores occidentales de la Sierra concentran las precipitaciones más fuertes.
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Actualizado:
22 nov 2026 - 13:45
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó lluvias para la noche de este domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026.
Las precipitaciones tendrán distintas intensidades según el cantón y podrían estar acompañadas de tormentas en algunos sectores.
El horario previsto es de 19:00 a 07:00, excepto en Galápagos, donde el reporte comprende de 18:00 a 06:00.
El pronóstico forma parte de la Advertencia Meteorológica N.º 89, vigente del 21 al 24 de noviembre.
La mayor concentración de lluvias fuertes se espera en la Costa y en zonas occidentales de la Sierra.
Pronóstico de lluvias en la Costa y Galápagos
Se prevé lluvias fuertes en varias provincias como:
- Guayas
- Manabí
- Los Ríos
- El Oro
- Esmeraldas
- Santa Elena
- Galápagos
Pronóstico en la Amazonía
En las provincias de la Amazonía no se pronostican lluvias fuertes ni tormentas.
En Sucumbíos habrá precipitaciones moderadas en Cuyabeno y Putumayo, y lloviznas en Cascales, Gonzalo Pizarro, Lago Agrio, Shushufindi y Sucumbíos.
En Napo, lluvia moderada en Carlos Julio Arosemena Tola y lloviznas en Archidona, El Chaco, Quijos y Tena.
En Orellana, lluvia moderada en Aguarico y lloviznas en La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana.
En Pastaza, lluvia moderada en Arajuno y lloviznas en Mera, Pastaza y Santa Clara.
En Morona Santiago se esperan lloviznas en Gualaquiza, Limón Indanza, Morona, Pablo Sexto, Palora y Taisha.
En Zamora Chinchipe, en Centinela del Cóndor, El Pangui, Nangaritza, Palanda, Yacuambi y Yantzaza.
Pronóstico en la Sierra
Para la región Sierra varias provincias presentarán lluvia fuerte.
Estas provincias son:
El Inamhi señala que la intensidad de las precipitaciones puede variar entre cantones.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles tormentas, acumulación de agua o dificultades en la circulación.
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