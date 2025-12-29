Papa Francisco, Pepe Mujica... estos son los cinco personajes a los que se despidió en 2025

El papa Francisco, Mario Vargas Llosa, José Mujica, Giorgio Armani y Jane Godall fueron cinco personajes a los que se despidió en 2025.

El 2025 quedará registrado como un año de despedidas profundas para la historia contemporánea. La política, la literatura, la religión, la ciencia y la moda perdieron a sus referentes más influyentes, cuyas trayectorias trascendieron fronteras y generaciones.

Desde América Latina hasta Europa, millones de personas rindieron homenaje a líderes y creadores que dejaron una huella indeleble en el pensamiento, la cultura y las luchas sociales del mundo.

Mario Vargas Llosa (1936–2025)

El escritor peruano Mario Vargas Llosa durante una entrevista. Archivo EFE.

Fecha de fallecimiento: 13 de abril de 2025

13 de abril de 2025 Causa: Enfermedad hemática

Enfermedad hemática Edad: 89 años

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa murió en Lima a los 89 años. Premio Nobel de Literatura en 2010 y Premio Cervantes en 1994, fue una de las voces más influyentes de las letras en español.

Su obra, marcada por una profunda reflexión sobre el poder, la libertad y la condición humana, incluye títulos fundamentales como La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo. Su legado literario es considerado uno de los más sólidos del siglo XX y comienzos del XXI.

Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) (1936–2025)

El papa Francisco saluda a los asistentes a la Plaza de San Pedro. Archivo EFE.

Fecha de fallecimiento: 21 de abril de 2025

21 de abril de 2025 Causa: Neumonía bilateral

Neumonía bilateral Edad: 88 años

El primer papa latinoamericano y jesuita de la historia falleció en el Vaticano tras varias semanas hospitalizado en Roma. Elegido en 2013, Francisco marcó su pontificado por un mensaje centrado en los pobres, los migrantes y el cuidado del planeta.

Sin modificar la doctrina tradicional de la Iglesia, impulsó una agenda pastoral basada en la inclusión, la justicia social y el diálogo interreligioso. Su voz fue clave en debates globales como el cambio climático, los conflictos armados y las crisis humanitarias.

José “Pepe” Mujica (1935–2025)

El expresidente de Uruguay, José Mujica, falleció por un cáncer en su casa. Archivo EFE.

Fecha de fallecimiento: 15 de mayo de 2025

15 de mayo de 2025 Causa: Cáncer

Cáncer Edad: 89 años

El expresidente de Uruguay y referente de la izquierda latinoamericana murió a los 89 años. Exguerrillero y líder del país entre 2010 y 2015, Mujica fue conocido mundialmente por su estilo de vida austero y su discurso ético sobre el poder.

Donó la mayor parte de su salario presidencial a proyectos sociales y vivió hasta el final de sus días de manera sencilla. Para muchos, encarnó una forma distinta de ejercer el poder en América Latina.

Giorgio Armani (1934–2025)

El diseñador durante una conferencia de prensa. Archivo EFE.

Fecha de fallecimiento: 4 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 Causa: Infección pulmonar

Infección pulmonar Edad: 91 años

El diseñador italiano, ícono absoluto de la moda contemporánea, falleció en Milán a los 91 años. Fundador de una de las casas de moda más influyentes del mundo, Armani transformó la elegancia masculina y femenina con un estilo sobrio, atemporal y sofisticado.

Su imperio redefinió el lujo moderno y dejó una marca indeleble en la industria. La noticia fue confirmada por su propia ‘maison’, que destacó que murió en paz, acompañado de sus seres queridos.

Jane Goodall (1934–2025)

La etóloga británica murió a los 91 años. Archivo EFE

Fecha de fallecimiento: 1 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 Causa: Causas naturales

Causas naturales Edad: 91 años

La primatóloga británica y defensora del medioambiente falleció en California durante una gira de conferencias. Considerada la mayor experta mundial en chimpancés, Jane Goodall revolucionó la ciencia al demostrar que estos primates fabrican herramientas y poseen complejas estructuras sociales y emocionales.

Su trabajo cambió para siempre la primatología y fortaleció la conciencia ambiental a escala global. Fue también una incansable activista por la conservación de la naturaleza.