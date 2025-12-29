Papa Francisco, Pepe Mujica... estos son los cinco personajes a los que se despidió en 2025
Líderes políticos, referentes espirituales, intelectuales, creadores y defensores del planeta concentraron la atención mundial por su legado.
El papa Francisco, Mario Vargas Llosa, José Mujica, Giorgio Armani y Jane Godall fueron cinco personajes a los que se despidió en 2025.
29 dic 2025 - 16:00
El 2025 quedará registrado como un año de despedidas profundas para la historia contemporánea. La política, la literatura, la religión, la ciencia y la moda perdieron a sus referentes más influyentes, cuyas trayectorias trascendieron fronteras y generaciones.
Desde América Latina hasta Europa, millones de personas rindieron homenaje a líderes y creadores que dejaron una huella indeleble en el pensamiento, la cultura y las luchas sociales del mundo.
Mario Vargas Llosa (1936–2025)
- Fecha de fallecimiento: 13 de abril de 2025
- Causa: Enfermedad hemática
- Edad: 89 años
El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa murió en Lima a los 89 años. Premio Nobel de Literatura en 2010 y Premio Cervantes en 1994, fue una de las voces más influyentes de las letras en español.
Su obra, marcada por una profunda reflexión sobre el poder, la libertad y la condición humana, incluye títulos fundamentales como La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo. Su legado literario es considerado uno de los más sólidos del siglo XX y comienzos del XXI.
Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) (1936–2025)
- Fecha de fallecimiento: 21 de abril de 2025
- Causa: Neumonía bilateral
- Edad: 88 años
El primer papa latinoamericano y jesuita de la historia falleció en el Vaticano tras varias semanas hospitalizado en Roma. Elegido en 2013, Francisco marcó su pontificado por un mensaje centrado en los pobres, los migrantes y el cuidado del planeta.
Sin modificar la doctrina tradicional de la Iglesia, impulsó una agenda pastoral basada en la inclusión, la justicia social y el diálogo interreligioso. Su voz fue clave en debates globales como el cambio climático, los conflictos armados y las crisis humanitarias.
José “Pepe” Mujica (1935–2025)
- Fecha de fallecimiento: 15 de mayo de 2025
- Causa: Cáncer
- Edad: 89 años
El expresidente de Uruguay y referente de la izquierda latinoamericana murió a los 89 años. Exguerrillero y líder del país entre 2010 y 2015, Mujica fue conocido mundialmente por su estilo de vida austero y su discurso ético sobre el poder.
Donó la mayor parte de su salario presidencial a proyectos sociales y vivió hasta el final de sus días de manera sencilla. Para muchos, encarnó una forma distinta de ejercer el poder en América Latina.
Giorgio Armani (1934–2025)
- Fecha de fallecimiento: 4 de septiembre de 2025
- Causa: Infección pulmonar
- Edad: 91 años
El diseñador italiano, ícono absoluto de la moda contemporánea, falleció en Milán a los 91 años. Fundador de una de las casas de moda más influyentes del mundo, Armani transformó la elegancia masculina y femenina con un estilo sobrio, atemporal y sofisticado.
Su imperio redefinió el lujo moderno y dejó una marca indeleble en la industria. La noticia fue confirmada por su propia ‘maison’, que destacó que murió en paz, acompañado de sus seres queridos.
Jane Goodall (1934–2025)
- Fecha de fallecimiento: 1 de octubre de 2025
- Causa: Causas naturales
- Edad: 91 años
La primatóloga británica y defensora del medioambiente falleció en California durante una gira de conferencias. Considerada la mayor experta mundial en chimpancés, Jane Goodall revolucionó la ciencia al demostrar que estos primates fabrican herramientas y poseen complejas estructuras sociales y emocionales.
Su trabajo cambió para siempre la primatología y fortaleció la conciencia ambiental a escala global. Fue también una incansable activista por la conservación de la naturaleza.
