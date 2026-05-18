Cierre en la av. Mariscal Sucre por atropellamiento en el sur de Quito

Un bus de pasajeros atropelló a una persona en la avenida Mariscal Sucre, en el sur de Quito.

Un bus de pasajeros atropelló a una persona la mañana de este lunes 18 de mayo de 2026, en el sur de Quito.

El siniestro se registró en la avenida Mariscal Sucre y Miguel Iturralde, en el sector de la Atahualpa.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender la emergencia. Los paramédicos trasladaron a la persona afectada a una casa de salud.

Mientras que pesonal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre de tres carriles, en sentido norte - sur.

Las autoridades recomiendan tomar como ruta alterna la avenida Teniente Hugo Ortiz.