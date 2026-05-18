Cierre en la av. Mariscal Sucre por atropellamiento en el sur de Quito
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre vial en la avenida Mariscal Sucre por el atropellamiento de una persona.
Un bus de pasajeros atropelló a una persona en la avenida Mariscal Sucre, en el sur de Quito.
ECU911
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Actualizado:
18 may 2026 - 09:15
Un bus de pasajeros atropelló a una persona la mañana de este lunes 18 de mayo de 2026, en el sur de Quito.
El siniestro se registró en la avenida Mariscal Sucre y Miguel Iturralde, en el sector de la Atahualpa.
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender la emergencia. Los paramédicos trasladaron a la persona afectada a una casa de salud.
Mientras que pesonal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre de tres carriles, en sentido norte - sur.
Las autoridades recomiendan tomar como ruta alterna la avenida Teniente Hugo Ortiz.
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