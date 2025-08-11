Equipo médico de la Fundación Santa Fe da reporte sobre muerte de Miguel Uribe Turbay

Fotografía de un altar en honor al senador Miguel Uribe, en Colombia, el 11 de junio de 2025.EFE

La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, que atendió al senador colombiano Miguel Uribe Turbay desde que hace más de dos meses fue víctima de un atentado, calificó de "triste desenlace" la muerte del también precandidato presidencial, ocurrida este 11 de agosto.

El deceso de Uribe Turbay, quien era opositor al presidente Gustavo Petro, ocurrió exactamente a las 01:56 de la madrugada, hora local de Bogotá (la misma en Ecuador).

Tras la confirmación de la muerte, la clínica emitió un breve reporte médico. Cerca de las 06:30 de este lunes, tres directores médicos de la clínica emitieron el último reporte del estado de salud de Uribe, confirmando su fallecimiento.

Uribe Turbay, de 39 años, senador del partido de derecha Centro Democrático, fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas desde el ataque en Bogotá el pasado 7 de junio. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna cuando daba un mitin político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El pasado fin de semana, la clínica informó de que su estado de salud había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a realizar nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace", señaló el parte médico sobre Uribe Turbay, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días.