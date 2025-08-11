Varias reacciones mundiales por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay en Colombia

Foto de archivo de Miguel Uribe Turbay cuando era senador en Colombia. El joven político murió este 11 de agosto de 2025.-

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró este lunes 11 de agosto del 2025 'entristecido' por la muerte Miguel Uribe Turbay. Expresó su pronunciamiento a través de las redes sociales.

«Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables», transmitió Rubio en un breve mensaje en su cuenta de X.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo este lunes un llamamiento a la unidad nacional contra la violencia tras conocer la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

«Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza», manifestó la vicepresidenta en su cuenta de X.